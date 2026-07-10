Kelemen Hunor, apel la PSD, PNL și USR în plin blocaj politic: „Să punem între paranteze supărările”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 16:07

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, le cere liderilor PSD, PNL și USR să lase deoparte tensiunile politice și să caute o soluție pentru ieșirea din blocajul privind desemnarea unui nou premier. Apelul vine înaintea unei noi runde de discuții la Cotroceni, anunțată de președintele Nicușor Dan pentru ziua de luni.

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