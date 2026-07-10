Dan Tanasă (deputat AUR):„Guvernul Bolojan a abandonat fermierii români! Conducerea ANSVSA trebuie demisă de urgență pentru dezastrul din sectorul ovin”

Deputatul AUR Dan Tanasă condamnă în cei mai duri termeni modul în care Guvernul Bolojan și conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au gestionat criza care a paralizat sectorul ovin și caprin românesc. Parlamentarul atrage atenția că solicitarea publică a Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS privind schimbarea conducerii ANSVSA reprezintă confirmarea oficială a unui eșec administrativ pe care fermierii români îl reclamă de luni de zile.
„Când organizația care reprezintă crescătorii de ovine din întreaga țară cere demiterea conducerii ANSVSA, Guvernul Bolojan nu mai poate ascunde adevărul și nu mai poate căuta vinovați în altă parte.
Executivul condus de Ilie Bolojan și conducerea ANSVSA au ales să privească nepăsători cum unul dintre cele mai importante sectoare ale agriculturii românești este adus în pragul colapsului. În loc să apere interesele fermierilor români în fața instituțiilor europene, au preferat să ofere explicații sterile și să paseze responsabilitatea.
Atitudinea lui Alexandru Bociu în această chestiune este de-a dreptul criminală. Individul se uită pur și simplu cum întregul sector ovin este distrus și nu face nimic. Am solicitat demiterea lui în urmă cu aproape o lună, fără ca PNL sau Ilie Bolojan să reacționeze.
Rezultatul este dramatic: exporturi blocate, contracte pierdute, piețe externe compromise și pierderi estimate de ROMOVIS la 128 de milioane de euro. În spatele acestor cifre se află mii de fermieri din toată țara care și-au investit economiile într-o afacere pe care statul român avea obligația să o protejeze, nu să o sacrifice.
Conducerea ANSVSA și-a pierdut complet credibilitatea în fața fermierilor și a demonstrat că este incapabilă să gestioneze o criză sanitar-veterinară cu impact major asupra economiei naționale. În orice stat în care responsabilitatea publică nu este doar un slogan, un asemenea eșec ar fi fost urmat imediat de demisii.
Înțeleg că sunt sacrificate animale și în județul Brașov, fără ca DSVSA Brașov să informeze public despre situația existentă la nivelul județului. Este inacceptabil ca informațiile să circule «pe surse» în loc să fim informați oficial de instituțiile publice care ar trebui să gestioneze situația.
Solicit din nou premierului Ilie Bolojan demiterea imediată a conducerii ANSVSA și prezentarea în fața Parlamentului a unui raport complet privind modul în care această instituție a gestionat criza pestei micilor rumegătoare și negocierile cu Comisia Europeană.
Totodată, solicit Guvernului să instituie de urgență un mecanism de despăgubire pentru fermierii afectați și să prezinte un plan concret pentru recâștigarea piețelor externe pierdute. Fermierii români nu mai au nevoie de promisiuni și comunicate de presă. Au nevoie de autorități competente, care să le apere munca și investițiile.
AUR va continua să fie alături de crescătorii români și va cere răspunderea politică și administrativă a tuturor celor care au contribuit la această situație”, a declarant deputatul AUR Dan Tanasă.
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