Marcel Ciolacu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru:”Sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR”

Publicat 10 iul. 2026, 18:21 Actualizat 10 iul. 2026, 18:23

Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău și fost premier al României, a lansat vineri un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru, despre care a spus că ”sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR”, prin faptul că Guvernul interimar a întârziat trimiterea celor șapte proiecte esenţiale la Parlament.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pnrratacmarcel ciolacu