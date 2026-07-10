Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Marcel Ciolacu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru:”Sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR”
FOTO: Arhivă
Publicat10 iul. 2026, 18:21
Actualizat10 iul. 2026, 18:23
Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău și fost premier al României, a lansat vineri un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru, despre care a spus că ”sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR”, prin faptul că Guvernul interimar a întârziat trimiterea celor șapte proiecte esenţiale la Parlament.
Citește și
- 16:57Dan Tanasă (deputat AUR):„Guvernul Bolojan a abandonat fermierii români! Conducerea ANSVSA trebuie demisă de urgență pentru dezastrul din sectorul ovin”
- 16:52Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după incendiile care au devastat Europa:”România își reafirmă disponibilitatea de a-și sprijini partenerii europeni”
- 16:19Românii cer plecarea lui Bolojan, după măsurile care au lovit populația: „E dezastru în țară”
- 16:07Kelemen Hunor, apel la PSD, PNL și USR în plin blocaj politic: „Să punem între paranteze supărările”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News