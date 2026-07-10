România a bătut palma cu Rheinmetall, alte țări se mai gândesc. Gigantul german, în centrul unor noi acuzații

Publicat 10 iul. 2026, 13:16 Actualizat 10 iul. 2026, 13:45

Apar noi dezvăluiri și acuzații grave la adresa companiei Rheinmetall. De data aceasta, autoritățile din Bulgaria semnalează posibile nereguli în legătură cu grupul german și spun că parteneriatul nu oferă suficiente garanții pentru protejarea intereselor statului bulgar, iar majoritatea banilor pe care i-ar câștiga din investiții ar ajunge la Rheinmetall, spun acestea. În același timp, oficialii de la Sofia cer reevaluarea acordului final pentru construirea unei fabrici de muniție și pulberi explozive în Bulgaria. Și în România au existat controverse legate de colaborarea cu gigantul german, după ce reprezentanții ar fi șantajat autoritățile de la București pentru a primi mai mulți bani, chiar înainte de semnarea contractului.

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