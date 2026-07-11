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Politica· 1 min citire

România, aproape de statutul „junk”. Ce se poate întâmpla cu pensiile private: explicațiile avocatului Gheorghe Piperea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 14:20
Actualizat11 iul. 2026, 14:22
SursăRealitatea PLUS

România este la un pas de statutul „junk” din cauza deficitului bugetar, iar specialiștii avertizează că efectele s-ar resimți direct asupra românilor. Unul dintre riscuri vizează și fondurile din Pilonul II de pensie. Avocatul Gheorghe Piperea a explicat la Realitatea PLUS că băncile ar fi nevoite să cumpere acțiuni pentru a proteja pensiile românilor în cazul de retrogradare a țării.

„Dacă se ajunge în junk, este exclusiv din cauza coaliției care încearcă din nou să revină la guvernare. Din datoria de 1,2 trilioane de euro, adică 1.200 de miliarde de euro pe care le are de... de lei, scuzați-mă, pe care le are România la ora actuală, aproape 350 de miliarde de lei, mai precis 345 de miliarde de lei, sunt titluri de stat pe care le dețin băncile, 200 de miliarde, și respectiv fondurile de pensii.

În momentul în care se ajunge la o eventuală retrogradare a țării la categoria junk, acest risc zero se transformă peste noapte în risc de 100%. Ceea ce obligă băncile și respectiv fondurile de pensii să facă ceva cu acele portofolii, ca să-și primenească solvabilitatea. Nu se schimbă peste noapte, dar băncile vor trebui să cumpere alte active cu risc mic sau zero, în așa fel încât să respecte indicii de solvabilitate, respectiv fondurile de pensii să se asigure că nu se pierd banii oamenilor din această retrogradare”, a declart avocatul Gheorghe Piperea la Realitatea PLUS.

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