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Politica· 1 min citire
România, aproape de statutul „junk”. Ce se poate întâmpla cu pensiile private: explicațiile avocatului Gheorghe Piperea
Publicat11 iul. 2026, 14:20
Actualizat11 iul. 2026, 14:22
SursăRealitatea PLUS
România este la un pas de statutul „junk” din cauza deficitului bugetar, iar specialiștii avertizează că efectele s-ar resimți direct asupra românilor. Unul dintre riscuri vizează și fondurile din Pilonul II de pensie. Avocatul Gheorghe Piperea a explicat la Realitatea PLUS că băncile ar fi nevoite să cumpere acțiuni pentru a proteja pensiile românilor în cazul de retrogradare a țării.
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