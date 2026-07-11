România, aproape de statutul „junk”. Ce se poate întâmpla cu pensiile private: explicațiile avocatului Gheorghe Piperea

Publicat 11 iul. 2026, 14:20 Actualizat 11 iul. 2026, 14:22 Sursă Realitatea PLUS

România este la un pas de statutul „junk” din cauza deficitului bugetar, iar specialiștii avertizează că efectele s-ar resimți direct asupra românilor. Unul dintre riscuri vizează și fondurile din Pilonul II de pensie. Avocatul Gheorghe Piperea a explicat la Realitatea PLUS că băncile ar fi nevoite să cumpere acțiuni pentru a proteja pensiile românilor în cazul de retrogradare a țării.

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