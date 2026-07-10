Daniel Zamfir (PSD) lansează un atac dur la adresa Oanei Gheorghiu după o numire cheie la Guvern: „Dispreț bolojenist””

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 iul. 2026, 23:27

Senatorul PSD Daniel Zamfir o acuză pe Oana Gheorghiu, vicepremier în Executivul demis condus de Ilie Bolojan, de „sfidare și dispreț bolojenist” la adresa românilor, în urma deciziei acesteia de a-și numi un nou consilier de stat. În opinia parlamentarului social-democrat, această mișcare politică, făcută în ciuda statutului de guvern interimar, reprezintă o dovadă clară că echipa lui Ilie Bolojan refuză să părăsească Palatul Victoria și încearcă să își securizeze influența în instituții.

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