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Politica· 1 min citire

Daniel Zamfir (PSD) lansează un atac dur la adresa Oanei Gheorghiu după o numire cheie la Guvern: „Dispreț bolojenist””

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 iul. 2026, 23:27

Senatorul PSD Daniel Zamfir o acuză pe Oana Gheorghiu, vicepremier în Executivul demis condus de Ilie Bolojan, de „sfidare și dispreț bolojenist” la adresa românilor, în urma deciziei acesteia de a-și numi un nou consilier de stat. În opinia parlamentarului social-democrat, această mișcare politică, făcută în ciuda statutului de guvern interimar, reprezintă o dovadă clară că echipa lui Ilie Bolojan refuză să părăsească Palatul Victoria și încearcă să își securizeze influența în instituții.

Tensiunile politice ating noi cote vineri seară, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat un atac dur pe pagina sa de Facebook la adresa actualei administrații. Acesta acuză echipa premierului demis de „sfidare și dispreț bolojenist”, susținând că Executivul refuză de fapt să părăsească puterea.

Potrivit parlamentarului social-democrat, o dovadă clară în acest sens este decizia de ultim moment a vicepremierului Oana Gheorghiu, care a numit un nou consilier de stat în cadrul propriului cabinet. Pentru a-și susține afirmațiile, Zamfir a atașat postării o captură de ecran de pe profilul lui Cristian Botan, cel care tocmai își anunțase public cooptarea în echipa guvernamentală a Oanei Gheorghiu.

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