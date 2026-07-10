Dan Dungaciu, despre criza politică: ”România arată ca o mașină fără șofer care merge la vale”

Publicat 10 iul. 2026, 17:49 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat vineri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că România traversează o criză politică majoră, iar singura soluție constituțională este organizarea alegerilor anticipate. Liderul suveranist a subliniat că nou scrutin ar putea schimba radical echilibrul politic și ar pune sub presiune actualul „cordon sanitar” construit în jurul AUR.

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