Dan Dungaciu, despre criza politică: ”România arată ca o mașină fără șofer care merge la vale”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat vineri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că România traversează o criză politică majoră, iar singura soluție constituțională este organizarea alegerilor anticipate. Liderul suveranist a subliniat că nou scrutin ar putea schimba radical echilibrul politic și ar pune sub presiune actualul „cordon sanitar” construit în jurul AUR.
”România arată ca o mașină fără șofer care merge la vale”
”Ce se întâmplă astăzi în România este aceeași criză pe care și în care aceste partide de mainstream, să zic așa, iau mâncarea de pe masă, o mestecă, o pun la loc, iar o iau, o mestecă, o pun la loc. De fapt, sunt aceleași scenarii care s-au vehiculat de săptămâni la rând și din această perspectivă, ce s-a schimbat? Nimic. Probabil că un pic de negociere sub presiune pe care ar viza-o domnul Nicușor Dan cu presa de față, în care, nu-i așa, să se vadă că la Cotroceni se lucrează și se pun presiuni de politicieni ca să rezolve o ecuație politică pe care ei înșiși au declanșat-o, inclusiv domnul Nicușor Dan.
Deci, din punctul acesta de vedere, suntem într-o criză fără precedent, evident că nu au o soluție, și România arată ca o mașină fără șofer care merge la vale, pentru că șoferii, președintele inclusiv, s-au pus pe scaunul din dreapta, membrii coaliției majoritare sunt pe scaunul din spate, pe noi vor să ne țină în continuare portbagaj, dar mașina asta se duce la vale și s-ar putea să ajungă într-o fundătură și mai mare decât în cea care este”, a spus Dan Dungaciu.
”Alegerile anticipate trebuie făcute din moment ce legislativul este blocat”
De asemenea, prim-vicepreședintele AUR a afirmat că soluția constituțională pentru blocajul privind formarea noului Guvern o reprezintă alegerile anticipate.
”Dacă nu există voință politică pentru a forma un guvern, ce ne spune nouă Constituția? Să facem o voință politică? Să facem anticipate. Noi am propus această negociere pentru anticipate, pentru că asta e soluția constituțională când legislativul se blochează. Dumneavoastră mă întrebați ce se va întâmpla dacă, nu vreau să ghicesc acum în bobi, ce se va întâmpla dacă, dar este clar că alegeri anticipate trebuie făcute din moment ce legislativul este blocat. Cât va avea atunci AUR? 40, 45, 50%, urmează să vedem. Dar o realitate politică în România în care AUR-ul va avea, cum sugerați dumneavoastră, peste 40%, va fi de altă natură”, a mai spus Dungaciu.
Potrivit lui,”o asemenea realitate va pune sub presiune cordonul sanitar însuși la nivel european, nu doar la nivelul României, pentru că teama majoră a actualelor forțe police împotriva declanșării alegerilor anticipate este să nu cumva să pună sub primejdie cordonul sanitar”.
”Ordinea politică europeană va intra într-un fel de criză”
Mai mult, Dan Dungaciu a ținut să precizeze faptul că dacă AUR ar obține în urma alegerilor anticipate 40-45% din voturi, ordinea politică europeană va intra într-o criză.
”Deci dacă alegerile anticipate se vor fi petrecut și AUR va lua 40, 45, de ce nu și mai mult, atunci cu siguranță că ordinea politică europeană va intra într-un fel de criză și cu siguranță că, indiferent cine va fi președintele României sau cine ar fi președintele României, chiar și domnul Nicușor Dan, nu va mai putea face abstracție de o asemenea realitate.
Ideea că după 40-45%, AUR se va putea menține... cordonul sanitar este, evident, o aberație politică, pentru că nu vei mai putea face așa ceva în fața unei realități politice de asemenea natură”, a transmis prim-vicepreședintele AUR.
”Nimeni nu ne-a invitat pentru o dezbatere apropo de viitorul țării”
De asemenea, liderul suveranist a menționat că nici de această dată partidul AUR nu a fost invitat la consultările de la Palatul Cotroceni, care vor avea loc luni.
”Prin urmare, nu vom gândi după anticipate așa cum gândim acum, pentru că ordinea politică de după anticipate, inclusiv starea de spirit a populației și a politicienilor, vor fi cu totul și cu totul altele. Ideea că anticipatele ne vor duce într-un asemenea blocaj este, din punctul nostru de vedere, cel puțin eronată. Și din această perspectivă mergem în continuare pe alegeri anticipate, mai ales că, după cum ați sesizat și dumneavoastră, nimeni nu ne-a invitat pentru o dezbatere apropo de viitorul țării, deși, pe de altă parte, toată lumea acuză AUR, el ar fi vinovat de ceea ce se întâmplă astăzi în România, având doar 20% în Parlamentul României”, a conchis Dan Dungaciu.