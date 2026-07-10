Niculina Stelea (senator AUR): „Românii plătesc nota de plată a incompetenței PSD, PNL, USR și UDMR”

Senatorul AUR Niculina Stelea susține că actuala coaliție de guvernare a abandonat pensionarii, tinerii și persoanele vulnerabile, acuzând PSD, PNL, USR și UDMR că au blocat măsuri importante și au gestionat defectuos fondurile europene. Parlamentarul afirmă că AUR va continua să susțină respectarea drepturilor pensionarilor, sprijinirea tinerilor și protejarea persoanelor cu dizabilități.
„În timp ce PSD, PNL, USR și UDMR se ceartă pentru funcții și prerogative, românii sunt lăsați să se descurce singuri. Pensiile sunt înghețate, tinerii nu au locuri de muncă, persoanele vulnerabile sunt exploatate în condiții inumane, iar miliardele de euro din fonduri europene sunt risipite sau pierdute din cauza incompetenței celor care se cred “salvatorii” României.
AUR este singurul partid care a cerut respectarea legii în cazul pensiilor, care a propus soluții reale pentru tineri și pentru persoanele vulnerabile, care a denunțat ipocrizia coaliției care pretinde că este preocupată de cetățeni, dar votează împotriva drepturilor acestora.
Vom continua să fim vocea celor fără voce. Vom continua să luptăm pentru drepturile pensionarilor, ale tinerilor, ale persoanelor cu dizabilități și ale tuturor românilor care muncesc cinstit și merită respect din partea statului.
I. Pensiile – dreptul câștigat al românilor, transformat în bătaie de joc de către coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Coaliția de guvernare a demonstrat încă o dată că pentru ea pensionarii sunt doar o sursă de economii bugetare, nu cetățeni cu drepturi. Amendamentul AUR pentru indexarea pensiilor în conformitate cu legea a fost respins de PSD, PNL, USR și UDMR, care au pus interesele politice deasupra drepturilor constituționale ale milioanelor de pensionari.AUR a cerut respectarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care stabilește mecanismul legal de majorare a pensiilor pentru protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor. Coaliția a ales însă să blocheze indexarea, lăsând pensiile înghețate în condițiile în care prețurile la alimente, medicamente și utilități continuă să crească. Impactul bugetar invocat drept justificare este doar o scuză – măsura propusă putea fi implementată de la 1 mai 2026, iar impactul efectiv asupra exercițiului bugetar 2026 era de doar 12,8 miliarde de lei pentru 8 luni calendaristice.
Mai grav este faptul că actuala lege a pensiilor, promovată tot de PSD și PNL în 2023, prevede că pensionarii au la dispoziție doar 45 de zile pentru a contesta decizia privind valoarea pensiei. După expirarea acestui termen, pensia nu mai poate fi recalculată, chiar dacă există erori sau drepturi neacordate. AUR a depus un proiect de lege pentru eliminarea acestei prevederi inumane și pentru introducerea caracterului imprescriptibil al drepturilor de pensie. “Pensionarii trebuie să aibă dreptul oricând să solicite recalcularea pensiilor, iar Casa de Pensii să fie obligată să le răspundă”, a declarat senatorul AUR Niculina Stelea.
AUR va continua să lupte pentru respectarea drepturilor pensionarilor și pentru indexarea pensiilor conform legii, nu prin ajutoare simbolice oferite de la bugetul de stat, ci prin respectarea mecanismului legal de indexare.
II. PNRR – eșecul istoric al coaliției și riscul pierderii a 18 miliarde de euro
România se află la finalul perioadei de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență, iar bilanțul este unul rușinos pentru guvernările PSD-PNL-USR-UDMR. La data de 31 august 2026 se încheie oficial această perioadă, iar România a reușit să atragă doar aproximativ 11 miliarde de euro din totalul de 29 de miliarde alocate. Cu alte cuvinte, aproape 18 miliarde de euro riscă să fie pierdute definitiv din cauza incompetenței administrative, a întârzierilor și a incapacității celor aflați la guvernare.
Legea salarizării unitare, un jalon crucial al PNRR, a fost de asemenea abordată cu iresponsabilitate. Senatorul AUR Niculina Stelea a arătat că această lege are trei mari probleme: este inițiată de un guvern demis, ceea ce ridică probleme de constituționalitate; are un timp de consultare publică mult prea scurt; iar ministrul interimar al Muncii a modificat prevederile grilelor de salarizare după ce acestea fuseseră deja negociate cu sindicatele și agreate cu Comisia Europeană și Banca Mondială. “Cinci ani de zile nu s-au ocupat de ea, acum s-au gândit că trebuie să înfăptuiască și acest jalon”, a declarat senatorul AUR.
AUR trage un semnal de alarmă: aceiași oameni care au gestionat acest eșec vin astăzi și le cer românilor sacrificii. Au redus veniturile pensionarilor, au tăiat bursele elevilor și studenților și au ajuns să impoziteze inclusiv veniturile modeste ale persoanelor cu dizabilități. În timp ce pentru români există austeritate, pentru propriile greșeli nu există nicio asumare.
III. Tinerii României – abandonați între un sistem educațional depășit și o piață a muncii nepregătită
România are cea mai redusă rată de ocupare a tinerilor din Uniunea Europeană, iar șomajul în rândul acestora este în continuă creștere. Potrivit datelor INS, rata șomajului a crescut la 6,5% în primul trimestru al anului 2026, iar în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani aceasta rămâne alarmant de ridicată, la 28,8%.
Mai grav este că numărul contractelor de muncă active a scăzut cu 250.000 în anul 2025, potrivit datelor aflate în posesia Ministerului Muncii. “Românii ar munci, dar nu mai au unde!”, a denunțat senatorul AUR Niculina Stelea.
În acest context, AUR atrage atenția asupra abandonului școlar, lipsei orientării profesionale și incapacității statului de a pregăti tinerii pentru provocările generate de noile tehnologii și inteligența artificială. Statul român nu face suficient pentru a-i pregăti pe tineri pentru actuala piață a muncii, iar rezultatul este o generație întreagă lăsată în urmă, fără perspective reale de angajare.
AUR solicită Ministerului Muncii un plan național concret de combatere a șomajului în rândul tinerilor, care să includă programe reale de calificare și reconversie profesională, parteneriate cu mediul privat și măsuri de stimulare a angajării tinerilor, nu doar prime simbolice și comunicate de presă.
IV. Persoanele cu dizabilități – victimele colaterale ale politicilor de austeritate
Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a ajuns să impoziteze inclusiv veniturile modeste ale persoanelor cu dizabilități. În timp ce partidele politice primesc sute de milioane de lei de la bugetul de stat, persoanele cele mai vulnerabile sunt lăsate să se descurce singure.
AUR a propus suplimentarea cu 160 de milioane de lei a bugetului pentru asistență socială destinată persoanelor cu dizabilități – o sumă mai mică decât primesc partidele politice în anul 2026. Liderul AUR, George Simion, a denunțat ipocrizia coaliției care refuză să sprijine persoanele cu dizabilități, continuând să pună întreaga povară pe cetățeni și antreprenori.
AUR va continua să lupte pentru respectarea drepturilor cetățenilor României”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026