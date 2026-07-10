Niculina Stelea (senator AUR): „Românii plătesc nota de plată a incompetenței PSD, PNL, USR și UDMR”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:57

Senatorul AUR Niculina Stelea susține că actuala coaliție de guvernare a abandonat pensionarii, tinerii și persoanele vulnerabile, acuzând PSD, PNL, USR și UDMR că au blocat măsuri importante și au gestionat defectuos fondurile europene. Parlamentarul afirmă că AUR va continua să susțină respectarea drepturilor pensionarilor, sprijinirea tinerilor și protejarea persoanelor cu dizabilități.

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