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Politica· 1 min citire
De la tricou și blugi, Radu Miruță a trecut la costum de marinar
Publicat10 iul. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS
După ce s-a dus îmbrăcat în tricou și blugi la summitul NATO de la Ankara, acum Radu Miruță a purtat un costum de marinar pe noua corvetă a Marinei Române.
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