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Politica· 2 min citire
Noi consultări luni la Palatul Cotroceni. Cele trei scenarii de pe masa lui Nicușor Dan pentru viitorul guvern
Publicat10 iul. 2026, 09:35
SursăRealitatea PLUS
Noi consultări pentru formarea noului guvern vor avea loc la Palatul Cotroceni la începutul săptămânii viitoare. Discuțiile au fost convocate de către președintele Nicușor Dan. Totul în condițiile în care ultimatumul dat de către șeful statului către partidele politice pentru construirea unei majorități a fost cu mult depășit.
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