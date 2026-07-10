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Politica· 2 min citire

Noi consultări luni la Palatul Cotroceni. Cele trei scenarii de pe masa lui Nicușor Dan pentru viitorul guvern

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 09:35
SursăRealitatea PLUS

Noi consultări pentru formarea noului guvern vor avea loc la Palatul Cotroceni la începutul săptămânii viitoare. Discuțiile au fost convocate de către președintele Nicușor Dan. Totul în condițiile în care ultimatumul dat de către șeful statului către partidele politice pentru construirea unei majorități a fost cu mult depășit.

Unul dintre aceste scenarii este chiar revenirea la varianta unui guvern tehnocrat, o variantă care a fost inițial respinsă de partidele din Parlament, dar care este adusă acum din nou în discuție, mai exact este vorba de scenariul acelui guvern de armistițiu sau de tranziție, care să fie învestit și să funcționeze pe o perioadă limitată, cât să fie adoptate cele mai importante proiecte din PNRR, iar ulterior să se reia discuțiile politice pentru învestirea unui guvern politic.

În acest caz, guvernul ar putea fi fie complet tehnocrat, fie un guvern mixt, din care să facă totuși parte și politicieni din toate partidele.

De partea cealaltă, se ia în continuare în calcul și scenariul refacerii vechii coaliții, dar fără USR și fără Ilie Bolojan. Este un scenariu pe care insistă social-democrații, dar care nu este însă susținut nici de USR și nici de PNL.

În plus, mai există și varianta unui guvern minoritar, existând două scenarii principale: fie varianta unui guvern minoritar PSD, fie varianta unui guvern minoritar PNL-USR și UDMR.

Niciunul dintre aceste scenarii nu are însă, în momentul de față, o majoritate în Parlament. Președintele Nicușor Dan așteaptă însă de la liderii politici, ca la discuțiile de luni, să vină deja cu o propunere de majoritate în Parlament.

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