Mihai Fifor, atac dur la Ilie Bolojan: „Premierul kamikaze provoacă dezastru la Palatul Victoria”

Senatorul PSD Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl numește „premierul kamikaze”. Social-democratul susține că adevărata problemă a României este faptul că Bolojan ar continua să stea la Palatul Victoria, deși, în opinia sa, nu mai are legitimitate.
Mesajul a fost publicat de Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook, unde senatorul PSD Arad critică și atacurile venite din zona liberală la adresa PSD.
„Iepurașul lui Ilie Sărăcie a băgat iar capul în poză. Doar-doar ne vom duce pe fentă și ne vom lua ochii de la adevărata problemă a României: premierul kamikaze și dezastrul pe care îl provoacă în fiecare zi pe care o mai petrece ilegitim la Palatul Victoria după ce a luat țara cu japca.”
Fifor îl atacă și pe Siegfried Mureșan
În același mesaj, Mihai Fifor îl atacă și pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, despre care spune că ar încerca să mute atenția de la situația actuală a Guvernului către PSD. Senatorul social-democrat susține că Mureșan joacă „partitura primită”, cu PSD pus în rolul principalului adversar politic.
„Așa că s-a trezit epicul Siegfried dis-de-dimineață, s-a admirat în oglindă, a scos pieptul, și-a schimbat mersul și, ca un veritabil Don Quijote, a plecat să se ia la trântă, graseiat, cu PSD-ul. Conform fișei postului, desigur. Căci, vorba aceea, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește sinecură.”
Fifor susține că nu este surprins de atacurile venite din partea liberalilor și afirmă că PNL ar fi fost salvat politic de PSD de mai multe ori în ultimii ani.
„Ironia este că tocmai partidul pe care îl atacă astăzi este cel care a scos din moarte clinică PNL de cel puțin trei ori în ultimii ani. Încep să cred că noi, cei de la PSD, chiar avem o doză serioasă de masochism.”
„Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”
Senatorul PSD acuză liberalii că au beneficiat de sprijinul social-democraților, dar că ulterior au întors atacurile împotriva PSD. Fifor vorbește despre lipsă de caracter și de recunoștință în interiorul PNL.
„De fiecare dată am scos PNL de pe fundul apei, iar demnii urmași ai Brătienilor, după ce și-au tras sufletul, ne-au certat rău că i-am salvat și, pe principiul că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, au încercat din răsputeri de fiecare dată să ne împingă pe noi la fund. Cam atât despre caracterul și recunoștința liberale.”
Fifor invocă rolul PSD în aderarea României la NATO și UE
Mihai Fifor respinge și lecțiile de europenism venite din partea lui Siegfried Mureșan. Senatorul susține că România nu ar fi ajuns membră a Uniunii Europene și a NATO fără deciziile asumate de PSD.
„Cât despre lecțiile de europenism, n-ar strica puțin bun simț domnului Mureșan. România nu ar fi astăzi membră a Uniunii Europene și a NATO fără PSD și fără deciziile politice asumate de PSD. Acesta este un fapt istoric, nu o opinie.”
În finalul mesajului, Fifor amintește că Siegfried Mureșan și-a reînnoit mandatul de europarlamentar în 2024 pe lista comună PSD-PNL și susține că, fără voturile PSD, mai mulți liberali nu ar mai fi ajuns în Parlamentul European.
„Iar domnul Siegfried Mureșan ar face bine să nu uite nici un alt lucru: în 2024 și-a reînnoit mandatul de europarlamentar pe lista comună PSD–PNL. Fără voturile PSD, nici domnia sa și nici alți looseri politici, ca baronul Falcă, nu și-ar mai fi petrecut timpul liber pe la Bruxelles. Așa că, înainte să împartă lecții de europenism, poate ar fi bine să-și amintească cine le-a făcut posibil încă un mandat în Parlamentul European.”
Senatorul PSD își încheie mesajul cu un nou atac la adresa liberalilor, cărora le transmite că ar avea nevoie de „un strop de smerenie și de bun-simț”.
„Repet. Un strop de smerenie și de bun-simț nu face rău nimănui. Mai ales celor care își aduc aminte de țară doar atunci când le miroase, neaoș, a ciolan.”