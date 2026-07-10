Mihai Fifor, atac dur la Ilie Bolojan: „Premierul kamikaze provoacă dezastru la Palatul Victoria”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:15

Senatorul PSD Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl numește „premierul kamikaze”. Social-democratul susține că adevărata problemă a României este faptul că Bolojan ar continua să stea la Palatul Victoria, deși, în opinia sa, nu mai are legitimitate.

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