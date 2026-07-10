Lazarus, acuzații dure la adresa Ucrainei: „Românii au fost bătuți și arestați”

Publicat 10 iul. 2026, 08:03 Sursă Realitatea PLUS

Luis Lazarus a vorbit, în Parlamentul European, despre situația minorității românești din Ucraina. Europarlamentarul a susținut că românii din țara vecină au trecut prin abuzuri grave, fără ca autoritățile de la Kiev să condamne pe cineva pentru aceste fapte, conform Realitatea PLUS.

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