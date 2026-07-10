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Politica· 1 min citire

Lazarus, acuzații dure la adresa Ucrainei: „Românii au fost bătuți și arestați”

Luis Lazarus

Luis Lazarus

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 08:03
SursăRealitatea PLUS

Luis Lazarus a vorbit, în Parlamentul European, despre situația minorității românești din Ucraina. Europarlamentarul a susținut că românii din țara vecină au trecut prin abuzuri grave, fără ca autoritățile de la Kiev să condamne pe cineva pentru aceste fapte, conform Realitatea PLUS.

Acesta a vorbit și despre libertatea de exprimare din Ucraina, amintind de televiziunile închise în 2021, despre care spune că aparțineau opoziției de la acea vreme.

Acuzații privind minoritatea românească

Luis Lazarus a susținut că Ucraina nu respectă drepturile minorităților și a făcut referire directă la comunitatea românească.

„Ucraina respectă drepturile minorităților? Vă pot spune că nu. Vă spun și eu despre minoritatea românească, a doua după cea rusă, care a pățit nenorociri. Și preoții noștri au fost bătuți, arestați și acuzați de toate prostiile. Nu e nimic condamnat pentru nimic, că nu e nimic adevărat. Respectă Ucraina libertatea de exprimare? Era o colegă aici care spunea că nu a închis Zelenski televiziuni în 2021. Vă spun eu că le-a închis, ale opoziției de la acea vreme, care mai avea puțin și ajungea pe primul loc”, a spus Luis Lazarus.

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