Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, cere desființarea CNA, CNCD și CNSC: „Sunt instituții de cenzură care distorsionează piața”

Publicat 9 iul. 2026, 18:16 Sursă Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat un atac dur, din platourile Realitatea Plus, la adresa mai multor instituții de stat cu rol de reglementare și control, cerând public desființarea acestora. Printre organismele vizate de liderul politic se numără Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), pe care le consideră inutile și nocive pentru societate și economie.

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