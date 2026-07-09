Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, cere desființarea CNA, CNCD și CNSC: „Sunt instituții de cenzură care distorsionează piața”

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat un atac dur, din platourile Realitatea Plus, la adresa mai multor instituții de stat cu rol de reglementare și control, cerând public desființarea acestora. Printre organismele vizate de liderul politic se numără Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), pe care le consideră inutile și nocive pentru societate și economie.
„Din punct de vedere politic, sigur că nu e chiar zona mea de expertiză, dar una dintre ideile la care țin foarte mult este să desființăm instituții precum CNA, CNCD, CNSC, care nu au niciun rost”, a declarat Petrișor Peiu la Realitatea Plus. În viziunea sa, instanțele de judecată sunt singurele care ar trebui să soluționeze litigiile, fără a fi nevoie de filtre sau tribunale administrative intermediare.
CNA, acuzat de cenzură și imixtiune în atribuțiile instanțelor de judecată
Liderul AUR a oferit ca exemplu activitatea Consiliului Național al Audiovizualului, instituție pe care o acuză direct că practică cenzura și că își asumă ilegal un rol de instanță judecătorească. Peiu consideră că nicio entitate administrativă nu ar trebui să aibă puterea de a penaliza comportamente care țin strict de competența magistraților.
„CNA-ul, de exemplu, este practic o instituție care cenzurează și nu se poate substitui instanțelor de judecată atunci când judecă pe calea administrativă lucruri care sunt de competența instanțelor”, a explicat prim-vicepreședintele AUR. Acesta a oferit și un exemplu concret: „De exemplu, dacă dumneavoastră mă jigniți pe mine la o emisiune, nu știu, timp de 70 de minute, spuneți că sunt nu știu cum, pot să mă duc în instanță. Nu știu de ce trebuie să apelez la CNA. Care este rostul acestei instituții? Dacă cineva încalcă legea, poate fi penalizat în instanță. Nu trebuie ca o instituție cu rol administrativ să poată să decidă astfel de lucruri”.
„Piața televiziunilor este distorsionată de o instituție controlată de guvern”
Pe lângă argumentele de natură juridică, Petrișor Peiu a adus în discuție și impactul economic negativ pe care deciziile CNA îl au asupra mass-media din România. El susține că piața audiovizualului ar trebui lăsată să funcționeze liber, fără intervenții politice care creează dublu standard și favoritisme.
„În al doilea rând, piața asta a dumneavoastră a televiziunilor este o piață liberă. În momentul în care vine o instituție controlată de guvern, cum este CNA, și intervine în această piață, adică sancționează o televiziune și pe celelalte le lasă în pace pentru spețe similare, practic perturbă, distorsionează piața, funcționarea pieței”, a subliniat oficialul AUR.
„Mircea Toma s-a transformat în portavocea unor abuzuri împotriva presei”
În finalul declarației sale, Petrișor Peiu și-a îndreptat criticile în mod direct către Mircea Toma, membru CNA și fost activist pentru drepturile jurnaliștilor în perioada post-decembristă. Liderul AUR s-a arătat profund dezamăgit de evoluția publică a acestuia din ultimele decenii.
„Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că regret profund modul în care a involuat domnul Toma, de la un om care în anii '90 apăra libertatea presei, la o persoană care acum se face portavoce a unor abuzuri împotriva libertății presei”, a conchis prim-vicepreședintele AUR.