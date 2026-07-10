Rareș Bogdan acuză USR-Renew că a votat împotriva filtrelor care protejează copiii de abuz online

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a publicat pe Facebook o postare dură la adresa eurodeputaților USR, afiliați grupului Renew Europe, pe care îi acuză că au votat împotriva prelungirii unui mecanism folosit din 2008 pentru depistarea materialelor de abuz sexual asupra minorilor pe internet.
Ce s-a votat, potrivit lui Bogdan
În postare, Bogdan explică faptul că marii furnizori de servicii online — Google, Meta, Microsoft — folosesc, în mod voluntar, filtre automate care caută pe serverele lor amprente digitale ale unor imagini deja cunoscute cu abuzuri asupra copiilor. Potrivit europarlamentarului, este vorba despre o tehnologie care nu presupune citirea mesajelor private și nu afectează criptarea aplicațiilor precum WhatsApp.
Bogdan susține că aceste filtre stau la baza a 85% din sesizările pe care Europol le folosește pentru destructurarea rețelelor de pedofilie, iar votul din Parlamentul European avea ca scop simpla prelungire a bazei legale care permite companiilor să continue această practică, evitând un vid legislativ generat de expirarea derogării anterioare.
Acuzația la adresa USR-Renew
Europarlamentarul liberal susține că eurodeputații USR, din grupul Renew, au votat împotriva acestei prelungiri, prezentând public decizia drept o luptă împotriva „spionării totale” a cetățenilor — o descriere pe care Bogdan o numește manipulare. În opinia sa, distincția esențială este între mecanismul votat ieri (numit informal „Chat Control 1.0”), care e vechi, voluntar și limitat la imagini deja cunoscute, și propunerea „Chat Control 2.0”, mult mai controversată, care ar introduce scanarea obligatorie prin inteligență artificială și pe care Parlamentul European a respins-o în mod repetat.
Bogdan a criticat și practica unor eurodeputați USR de a publica „liste ale rușinii” cu cei care au votat pentru prelungirea filtrelor, susținând că acuzația se întoarce împotriva celor care au votat împotriva mecanismului.
Poziția USR
Eurodeputatul USR Vlad Voiculescu a spus că a votat împotriva unei reglementări pe care o descrie drept un risc pentru viața privată a cetățenilor. Reprezentanți ai PPE, printre care Bogdan și colega sa Georgiana Teodorescu, au respins această interpretare, susținând că amendamentele votate garantează explicit că nicio conversație criptată de tip end-to-end nu poate fi interceptată.