Rareș Bogdan acuză USR-Renew că a votat împotriva filtrelor care protejează copiii de abuz online

Publicat 10 iul. 2026, 08:11 Actualizat 10 iul. 2026, 08:13

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a publicat pe Facebook o postare dură la adresa eurodeputaților USR, afiliați grupului Renew Europe, pe care îi acuză că au votat împotriva prelungirii unui mecanism folosit din 2008 pentru depistarea materialelor de abuz sexual asupra minorilor pe internet.

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