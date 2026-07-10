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Politica· 2 min citire

Tomac, mesaj pentru fosta coaliție de guvernare: „Să găsească un compromis într-un timp cât mai scurt”

Eugen Tomac

Eugen Tomac

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:57

Consilierul prezidențial Eugen Tomac crede că singura variantă viabilă pentru deblocarea crizei politice actuale este un compromis între partidele care au format fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR. Declarația lui Tomac vine în contextul în care președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii partidelor la noi negocieri la Cotroceni, luni, 13 iulie.

Fostul premier desemnat a explicat că tensiunile dintre partide sunt de înțeles, însă acestea nu mai pot fi o piedică în calea formării unui guvern funcțional.

„Eu cred că este esențial ca liderii din PSD, PNL, USR, UDMR să stea oricât este nevoie în discuții interne – au motiv să fie supărați și unii și alții – dar s-a încercat o formulă de detensionare a acestei situații de dispută între partide, fie prin încercarea învestirii unui nou guvern, dar nu s-a reușit. Prin urmare, având în vedere configurația actualului parlament, nu avem decât o singură soluție, să încerce fosta coaliție să găsească o formulă de compromis rezonabil într-un timp cât mai scurt”, a declarat Eugen Tomac la un post TV.

Tomac avertizează privind termenele din PNRR

Tomac a atras atenția asupra timpului extrem de limitat rămas pentru finalizarea angajamentelor legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că formarea unui guvern stabil este o prioritate urgentă.

„În momentul de față, interesul zero este să avem un guvern, de preferat cu o majoritate stabilă în Parlament. Altfel există și soluții alternative. Aici este decizia celor care vin la masa discuțiilor și propun soluții pentru crearea unei majorități solide în Parlament care să-și asume și responsabilitatea privind adoptarea legilor ce țin de implementarea PNRR”, a mai spus Eugen Tomac.

Declarațiile sale vin cu doar câteva zile înaintea rundei de negocieri programate la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan urmează să discute din nou cu liderii partidelor din fosta coaliție în căutarea unei soluții pentru deblocarea impasului politic.

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