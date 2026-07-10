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Politica· 2 min citire
Tomac, mesaj pentru fosta coaliție de guvernare: „Să găsească un compromis într-un timp cât mai scurt”
Eugen Tomac
Consilierul prezidențial Eugen Tomac crede că singura variantă viabilă pentru deblocarea crizei politice actuale este un compromis între partidele care au format fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR. Declarația lui Tomac vine în contextul în care președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii partidelor la noi negocieri la Cotroceni, luni, 13 iulie.
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