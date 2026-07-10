„Calcului cinic” al lui Nicușor Dan, demascat de Petrișor Peiu. „Va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 10:56

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, susține că președintele Nicușor Dan a ajuns să fie „garantul crizei politice”, deși, în opinia sa, ar fi trebuit să joace rolul de garant al democrației. Liderul AUR afirmă că șeful statului a impus o condiție care complică formarea unui nou Executiv, respectiv excluderea AUR din orice formulă de guvernare.

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