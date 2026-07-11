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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu dezvăluie cele trei decizii pe care AUR le-ar lua imediat după preluarea guvernării

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 10:27

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezentat - în plin proces de negocieri pentru formarea noului Guvern - trei măsuri pe care formațiunea politică din care face parte le-ar adopta chiar din prima zi de mandat, dacă ar ajunge la guvernare.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat, într-o postare publicată sâmbătă dimineața pe Facebook, că un guvern condus de formațiunea pe care o reprezintă ar lua trei decizii importante chiar din prima zi de mandat. Mesajul a fost transmis în contextul discuțiilor privind formarea noului Guvern.

Potrivit lui Peiu, prima măsură ar fi desecretizarea tuturor documentelor referitoare la achiziția vaccinurilor comandate și rămase neutilizate. De asemenea, AUR ar dispune publicarea tuturor informațiilor privind sumele acordate de România sub formă de ajutor financiar altor state.

O a treia decizie anunțată de liderul senatorilor AUR vizează desecretizarea documentelor privind contractarea, execuția și amânările repetate ale lucrărilor la centrala de la Iernut și la proiectul hidroenergetic Tarnița-Lăpuștești.

„Astfel, toată lumea va putea să vadă cine a decis, ce s-a decis și, mai ales, cum s-a decis (dacă era legal sau nu)!”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

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