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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu dezvăluie cele trei decizii pe care AUR le-ar lua imediat după preluarea guvernării
Petrișor Peiu
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezentat - în plin proces de negocieri pentru formarea noului Guvern - trei măsuri pe care formațiunea politică din care face parte le-ar adopta chiar din prima zi de mandat, dacă ar ajunge la guvernare.
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