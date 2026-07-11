Petrișor Peiu dezvăluie cele trei decizii pe care AUR le-ar lua imediat după preluarea guvernării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 10:27

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezentat - în plin proces de negocieri pentru formarea noului Guvern - trei măsuri pe care formațiunea politică din care face parte le-ar adopta chiar din prima zi de mandat, dacă ar ajunge la guvernare.

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