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Politica· 2 min citire
Un lider PSD avansează scenariul anticipatelor: „Dacă restul partidelor vor interimat, le dorim succes până la alegeri”
Foto/Arhivă/Inquam
Publicat11 iul. 2026, 06:46
Actualizat11 iul. 2026, 06:48
SursăRealitatea PLUS
Criza politică din România pare departe de a fi soluționată prin dialog, iar Partidul Social Democrat (PSD) indică tot mai clar varianta alegerilor anticipate ca fiind singura soluție viabilă pentru deblocarea țării. Senatorul PSD Bogdan Matei a lansat un avertisment dur la adresa celorlalte formațiuni politice, sugerând că actualul blocaj este întreținut de partidele care se mulțumesc cu formula actuală de guvernare provizorie.
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