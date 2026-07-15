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Extern· 1 min citire
Nicușor Dan a ajuns la Kiev cu trenul, pentru Summitul Ucraina–Europa de Sud-Est - VIDEO
Nicușor Dan la Kiev
După vizita în Franța, Nicușor Dan a ajuns în această dimieață la Kiev, cu trenul. Șeful statului participă la Summitul Ucraina–Europa de Sud-Est, alături de Volodimir Zelenski și alți lideri din regiune. Întâlnirea are loc într-un moment extrem de tensionat, la 4 ani de la începerea războiului din țara vecină.
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