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Extern· 2 min citire
Controverse privind legalizarea pornografiei în Ucraina, inclusiv ca soluție pentru finanțarea războiului. Fost premier: „Ar transforma țara în PornHub”
Fiscalizarea OnlyFans ar aduce milioane de dolari
Publicat15 iul. 2026, 13:06
Actualizat15 iul. 2026, 13:14
SursăRealitatea.net, kyiv independent
Ridicarea interdicției vechi de decenii privind conținutul pentru adulți din Ucraina a stârnit o amplă dispută publică. Proiectul de lege adoptat în prima lectură pe 14 iulie ar putea crea o sursă importantă de finanțare pentru efortul de război și ar slăbi un sistem corupt, bazat pe șantaj și risipă de bani publici, susțin promotorii. În replică, adversarii avertizează că liberalizarea ar corupe normele morale, cu efecte mai grave decât eventualele avantaje financiare.
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