Rusia ar pregăti atacuri asupra infrastructurii critice. Lituania își întărește de urgență paza obiectivelor strategice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 14:08

Lituania are informații că Rusia ar pregăti mai multe atacuri asupra infrastructurii critice, motiv pentru care autoritățile de la Vilnius vor întări preventiv măsurile de securitate din jurul obiectivelor energetice și de transport. Președintele Gitanas Nauseda spune că serviciile de informații au identificat existența unor astfel de planuri, însă nu cunosc deocamdată locul sau momentul în care ar putea fi puse în aplicare.

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