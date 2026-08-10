Niculina Stelea (senator AUR): „Legea salarizării unitare s-a transformat într-un joc de tenis cu o pisică moartă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 12:19

Senatorul AUR Niculina Stelea critică proiectul Legii salarizării unitare promovat de Guvernul Bolojan și atrage atenția că, în forma actuală, acesta nu poate fi susținut. Aceasta susține că reforma salarizării trebuie să elimine privilegiile și excepțiile, să reducă aparatul birocratic și să pună în centrul sistemului profesioniștii care asigură funcționarea statului: profesorii, cadrele medicale, structurile de ordine publică și specialiștii din infrastructurile critice.

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