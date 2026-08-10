Niculina Stelea (senator AUR): „Legea salarizării unitare s-a transformat într-un joc de tenis cu o pisică moartă”

Senatorul AUR Niculina Stelea critică proiectul Legii salarizării unitare promovat de Guvernul Bolojan și atrage atenția că, în forma actuală, acesta nu poate fi susținut. Aceasta susține că reforma salarizării trebuie să elimine privilegiile și excepțiile, să reducă aparatul birocratic și să pună în centrul sistemului profesioniștii care asigură funcționarea statului: profesorii, cadrele medicale, structurile de ordine publică și specialiștii din infrastructurile critice.
„Săptămâna aceasta, ar trebui să existe un vot pe proiectul Legii salarizării unitare elaborat de Guvernul Bolojan și promovat de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.
Toată lumea, cu excepția PNL, susține că legea e proastă: sindicate, ONG-uri, PSD, mai nou și UDMR, ba chiar și USR. Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru îi dau înainte că e bună și ne amenință că pierdem altfel 770 de milioane de euro. Până de curând, ne spuneau că sunt 1,6 miliarde de euro (cine să mai înțeleagă?!)
Este clar că miza reală nu mai ține de PNRR, ci de dorința partidelor din fosta coaliție de a arunca răspunderea de la unii la alții. Bolojan&Co ar vrea să dea vina pe Grindeanu și PSD. De partea cealaltă, pseudo-socialiștii vor să îi pună eșecul PNRR în spate Premierului demis al României.
Consecvenți cu pozițiile noastre, AUR NU va vota acest proiect de lege în varianta actuală, care este în mod veritabil prost construit, DAR:
1. Noi credem că este nevoie de o nouă Lege pentru demantelarea sistemului de „speciali” construit de vechile partide. Fără excepții, fără derogări, fără cazuri speciale.
2. Această lege nu trebuie grăbită, ci serios discutată și cântărită. Trebuie să existe un consens la nivelul societății pentru această Lege a salarizării unitare. Ce nu a înțeles Bolojan este că dezastrul din România de azi este rezultatul tuturor deciziilor luate împotriva propriului popor. Nu merge să guvernezi împotriva cetățenilor și să te aștepți la lucruri bune.
3. Legea salarizării unitare trebuie cuplată cu un alt pachet legislativ care să reducă numărul de instituții în care se taie frunze la câini. AUR a propus comasarea sau desființarea unor structuri cu atribuții similare. Eu am dat câteva exemple: BNR cu ASF, ANRE cu ANRSC, Consiliul Concurenței cu Protecția Consumatorului etc.
4. Noua legislație privind salarizarea unitară trebuie să își reconfigureze axa de priorități: centralitatea sistemului nu mai poate fi confiscată de decidenții politici sau de aparatul birocratic (o paradigmă asumată de binomul Bolojan-Pîslaru), ci trebuie dedicată pilonilor fundamentali care garantează funcționalitatea statului: corpul profesoral, personalul medical, structurile de ordine publică și specialiștii care gestionează infrastructurile critice ale țării.
Mă aștept, deci, la un circ toată săptămâna pe aceeași falie guvernamentală și la pierderea banilor promiși din PNRR.
Asta sub tăcerea înțeleaptă a unui Președinte decorativ care nu reacționează la nimic din ceea ce se întâmplă în societatea românească”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.
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