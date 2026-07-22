Scafandrii și pompierii continuă căutările celor doi minori dispăruți în râul Argeș. Avertisment pentru populație din cauza vremii severe

Cei doi minori dispăruți în urmă cu o zi în apele râului Argeș nu au fost încă găsiți. Echipele de intervenție, formate din pompieri din Dâmbovița și scafandri, continuă operațiunile de căutare, în timp ce autoritățile atrag atenția că pericolul din zonele inundate rămâne ridicat, pe fondul noilor avertizări de ploi torențiale și vijelii.
”Pericolul din ape continuă”
„Două persoane sunt încă de negăsit. Pericolul din ape continuă. Chiar dacă, în această perioadă, în mai multe zone ale ţării sunt înregistrate precipitaţii şi vreme instabilă, riscul de înec rămâne la fel de real. Apele pot deveni şi mai periculoase, iar o clipă de neatenţie poate avea urmări dramatice”, anunţă, miercuri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa.
Două persoane din județul Dâmbovița au dispărut marți în apele râului Argeș, după ce au intrat în apă și nu au mai revenit la suprafață. Operațiunile de căutare au fost reluate miercuri dimineață în zona localității Ionești.
Potrivit autorităților, la intervenție participă echipaje ale Detașamentului de Pompieri Găești, cu o autospecială de intervenție, un echipaj SMURD și o echipă de scafandri. Misiunea este în desfășurare.
„În spatele fiecărei astfel de misiuni sunt familii şi oameni dragi care aşteaptă o veste. Sunt salvatori care intră în apă cu speranţa că nu este prea târziu. Sunt clipe în care fiecare secundă contează. Astfel de tragedii pot fi evitate”, avertizează ISU Dâmboviţa.
Recomandările autorităților către cetățeni
În contextul noilor avertizări de ploi torenţiale, vijelii şi cantităţi importante de apă, care pot provoca inundaţii, autorităţile le recomandă cetăţenilor să se scalde doar în locurile special amenajate şi supravegheate, să nu lase copiii nesupravegheaţi în apă sau în apropierea acesteia, să nu se aventureze departe de mal şi nu îşi supraestimeze capacitatea de a înota, să evite apropierea de cursurile de apă atunci când nivelul acestora este crescut sau curenţii sunt puternici, să nu intre în apă după ce aţi consumat alcool, să nu sară în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunosc şi, dacă observă o persoană în pericol, să sune imediat la 112 şi să evite să-şi expună propria viaţă.
Marţi seară, pompierii din Dâmboviţa au fost solicitaţ să caute doi minori posibil înecaţi în râul Argeş, în dreptul localităţii Ioneşti. La locul intervenţiei au fost mobilizate o autospecială de intervenţie, o barcă, un echipaj SMURD şi un echipaj de scafandri.
Alți doi minori au murit înecați în râul Mureș
Intervenţiile pentru căutarea persoanelor care s-au înecat sunt tot mai frecvente.
Pompierii din Mureş au căutat, marţi după-amiază, doi copii care au căzut în râul Mureş, în localitatea Cipău, simultan cu un elicopter SMURD care survola zona pentru a sprijini căutările. Copiii au fost găsiţi şi scoşi din apă în stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, aşa încât medicul a declarat decesul acestora.