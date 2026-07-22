Scafandrii și pompierii continuă căutările celor doi minori dispăruți în râul Argeș. Avertisment pentru populație din cauza vremii severe

Publicat 22 iul. 2026, 14:31 Actualizat 22 iul. 2026, 14:33

Cei doi minori dispăruți în urmă cu o zi în apele râului Argeș nu au fost încă găsiți. Echipele de intervenție, formate din pompieri din Dâmbovița și scafandri, continuă operațiunile de căutare, în timp ce autoritățile atrag atenția că pericolul din zonele inundate rămâne ridicat, pe fondul noilor avertizări de ploi torențiale și vijelii.

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