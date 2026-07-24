Accident feroviar grav în județul Bacău. Un camion a luat foc după ce a fost lovit de tren, clipe de panică pentru sute de pasageri - VIDEO

Publicat 24 iul. 2026, 06:50 Actualizat 24 iul. 2026, 07:45

Accident feroviar grav în județul Bacău. O autocisternă a fost lovită de un tren plin de pasageri, iar în urma impactului, camionul a luat foc. Două vagoane ale trenului au fost afectate și aproximativ 200 de pasageri au fost evacuați. În disperarea de a se salva din calea flăcărilor, oamenii au sărit din tren. Din fericire nicio persoană nu a fost rănită. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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