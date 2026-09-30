Nicușor Dan: ”Luni după-amiază voi nominaliza un nou premier. Partidele să lase de la ele și să ajungă la un consens” -VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, după ce Guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament, că va convoca luni partidele la consultări, urmând ca în aceeași după-amiază să nominalizeze o nouă propunere de prim-ministru.
Nicușor Dan: ”Am trăit un nou eșec de a constitui o nouă majoritate în jurul unui guvern”
Șeful statului i-a mulțumit lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat responsabilitatea formării unei noi majorități parlamentare și a unui guvern și a subliniat că este nevoie de consens în politică pentru ca o nouă majoritate să poată fi constituită.
”Am trăit azi un nou eșec al mebrilor parlamentului de a constitui o nouă majoritate în jurul unui guvern. Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureşan pentru că și-a asumat această responsabilitate. A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a transmis Nicușor Dan, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă Ambasada României în Republica Cehă.
Nicușor Dan: ”Luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru”
Totodată, președintele României a anunțat că luni va convoca partidele la Palatul Cotroceni pentru noi consultări, urmând ca în aceeași după-amiază să nominalizeze o propunere pentru funcția de prim-ministru.
”În aceste condiții voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a mai spus Nicușor Dan.
Liderul de la Cotroceni le-a dat asigurări românilor și partenerilor internaționali că România va păstra direcția pro-occidentală și va respecta angajamentele financiare asumate.
”Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni”, a conchis președintele României.