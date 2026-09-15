Echipa Realitatea PLUS, bătută de instigatori la protestul din Piața Victoriei. Apelul Televiziunii Poporului către autorități

Violență extremă la protestul din Piața Victoriei. Echipa Realitatea PLUS, formată din Cristiana Chițu și Ruben Lighezan, a fost agresată în timpul unei transmisiuni în direct. Instigatorii s-au năpustit asupra reporterei Cristiana Chițu, i-au rupt microfonul pe care era inscripționată sigla Realitatea PLUS, iar ulterior l-au lovit pe cameramanul Ruben Lighezan. Realitatea PLUS a depus plângere la Poliție în urma altercației din fața Guvernului. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori.
Echipa Realitatea PLUS, bătută de instigatori la protest
Cristiana Chițu, reporter Realitatea PLUS: Două secunde, lasă-l pe colegul meu...
Instigator: Nu avem nevoie de voi! Nu avem nevoie de voi!
Cristiana Chițu, reporter Realitatea PLUS: E colegul meu! Stai puțin, ești fermier... de unde ești? ...De ce pui mâna pe mine?
Așa cum se vede în imagini, echipa Realitatea PLUS a fost bătută crunt în timpul transmisiunii în direct de la protestul din Piața Victoriei.
Jurnalistul Realitatea PLUS Cristiana Chițu și colegul nostru cameraman au fost agresați de instigatori. Cei doi au fost loviți cu pumnii, au fost îmbrânciți, iar agresorii au distrus microfonul Realitatea PLUS.
Instigator: Nu se mai poate rezolva nimic fără violență!
Cristiana Chițu, reporter Realitatea PLUS: Dar de ce instigați la violență? Suntem... Sunteti fermier?
Instigator: Da, sunt fermier!
Cristiana Chițu, reporter Realitatea PLUS: Unde sunteți fermier? Adică veniți în Piața Victoriei să vă bateți sau...?
Instigator: Ești mulțumită de ce-i la noi în țară?! A? Ești mulțumită, te întreb?!
Cristiana Chițu, reporter Realitatea PLUS: De ce nu mă lăsați...
Operatorul Realitatea PLUS, lovit în cap și la gât de un instigator
În urma violențelor la care a fost supusă echipa Televiziunii Poporului, reporterul Cristiana Chițu și cameramanul care o însoțea, colegul nostru Ruben Lighezan, au avut nevoie de îngrijiri medicale.
”Au rupt și microfonul. Aceștia nu sunt fermieri! Sunt instigatori”, a declarat jurnalista Cristiana Chițu.
Realitatea PLUS va face plângere după atacul la adresa echipei
Colegii noștri au fost audiați de polițiștii care s-au deplasat la spitalul unde se aflau și au depus o plângere pentru agresiunea din fața Guvernului. Realitatea Plus pune la dispoziție toate imaginile pentru identificarea celor care au agresat echipa postului nostru de televiziune.
Apelul Televiziunii Poporului către autorități
Realitatea PLUS face apel la autoritățile competente ca instigatorii care s-au infiltrat la protestele fermierilor să fie trași la răspundere. De asemenea, dacă au fost lideri politici care au profitat de protestul fermierilor și AU INSTIGAT, cerem să fie trași la răspundere!