Echipa Realitatea PLUS, bătută de instigatori la protestul din Piața Victoriei. Apelul Televiziunii Poporului către autorități

Publicat 15 sept. 2026, 20:34 Actualizat 15 sept. 2026, 20:38 Sursă Realitatea PLUS

Violență extremă la protestul din Piața Victoriei. Echipa Realitatea PLUS, formată din Cristiana Chițu și Ruben Lighezan, a fost agresată în timpul unei transmisiuni în direct. Instigatorii s-au năpustit asupra reporterei Cristiana Chițu, i-au rupt microfonul pe care era inscripționată sigla Realitatea PLUS, iar ulterior l-au lovit pe cameramanul Ruben Lighezan. Realitatea PLUS a depus plângere la Poliție în urma altercației din fața Guvernului. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori.

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