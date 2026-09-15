Jandarmeria București reacționează după incidentul în care echipa Realitatea PLUS a fost atacată în timpul protestului din Piața Victoriei

Iacob Alexandru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, a declarat la Realitatea PLUS că forțele de ordine analizează imaginile operative pentru identificarea persoanelor responsabile de agresiunea asupra echipei Realitatea Plus prezentă la protestele din Piața Victoriei.
Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat cu colegii dumneavoastră. Facem tot posibilul să identificăm agresorii. Avem imagini operative înregistrate pe tot parcursul zilei, pe care le vom analiza și cu ajutorul cărora vom proba aceste fapte antisociale și acte de violență”, a declarat Iacob Alexandru.
Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București a încurajat echipa Realitatea PLUS să depună o plângere penală și a precizat că imaginile surprinse de jandarmi, precum și cele realizate de echipa de televiziune, vor putea fi puse la dispoziția anchetatorilor.
„Încurajez echipa dumneavoastră să depună plângere penală, iar noi vom pune la dispoziția organelor de cercetare penală atât imaginile pe care le avem, cât și imaginile dumneavoastră, pentru identificarea vinovaților și tragerea acestora la răspundere”, a mai spus Iacob Alexandru.
Jandarmeria: „Nu tolerăm aceste acte de dezordine”
Reprezentantul Jandarmeriei București a transmis că forțele de ordine vor interveni ferm în cazul încălcării legii și a explicat că violențele izbucnite în Piața Victoriei au impus intervenția jandarmilor.
„Ceea ce vreau să subliniez și să vă asigur este că vom sancționa cu fermitate orice încălcare a legii. Așa cum vedeți, nu tolerăm aceste acte de dezordine și intervenim în forță acolo unde situația ne obligă”, a afirmat Iacob Alexandru.
Potrivit acestuia, comportamentul agresiv al unor participanți a determinat jandarmii să intervină și să folosească substanțe iritant-lacrimogene împotriva persoanelor sau grupurilor violente.
Declarațiile au fost făcute în contextul protestului din Piața Victoriei, unde au avut loc mai multe incidente violente între manifestanți și forțele de ordine.
Realitatea Plus face apel la autoritățile competente ca instigatorii care s-au infiltrat la protestele fermierilor să fie trași la răspundere. De asemenea, dacă au fost lideri politici care au profitat de protestul fermierilor și AU INSTIGAT, cerem să fie trași la răspundere!