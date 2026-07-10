Volkswagen va reduce cu până la jumătate numărul de modele produse. Soarta angajaților, incertă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:48

Volkswagen a comunicat joi intenția de a-și reduce cu până la 50% portofoliul de modele, o mișcare menită să scadă costurile și să sporească competitivitatea în fața producătorilor chinezi. Compania germană a evitat însă să clarifice ce consecințe vor avea aceste măsuri pentru angajați, care de câteva luni se pregătesc pentru posibile disponibilizări ample și închiderea unor unități de producție.

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