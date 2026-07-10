Volkswagen va reduce cu până la jumătate numărul de modele produse. Soarta angajaților, incertă

Volkswagen a comunicat joi intenția de a-și reduce cu până la 50% portofoliul de modele, o mișcare menită să scadă costurile și să sporească competitivitatea în fața producătorilor chinezi. Compania germană a evitat însă să clarifice ce consecințe vor avea aceste măsuri pentru angajați, care de câteva luni se pregătesc pentru posibile disponibilizări ample și închiderea unor unități de producție.
Un grup „prea mare și prea complex”
Strategia anunțată în urma reuniunii Consiliului de Supraveghere confirmă, practic, faptul că grupul a devenit excesiv de mare și de complex, fiind nevoit să se reorganizeze pentru a face față trecerii globale de la motoarele termice la cele electrice. Această schimbare de paradigmă a lovit puternic producătorii tradiționali și a impulsionat expansiunea rivalilor din China.
Până la 100.000 de posturi și patru uzine afectate
Publicații germane au scris recent că Volkswagen analizează varianta disponibilizării a până la 100.000 de angajați până la finalul deceniului, alături de închiderea a patru fabrici pe teritoriul european.
Un asemenea nivel de restructurare ar fi neobișnuit atât pentru companie, cât și pentru industria germană, unde schimbările se implementează, de obicei, gradual. Sindicatele și oficialii politici din Saxonia Inferioară, care controlează majoritatea în Consiliul de Supraveghere format din 20 de membri, s-au opus deja unor reduceri de personal de amploare, conform New York Times.
Țintă redusă: nouă milioane de vehicule anual
Cu toate acestea, conducerea admite că anumite măsuri dificile nu mai pot fi evitate. Noul obiectiv al Volkswagen este de nouă milioane de vehicule produse anual, o scădere semnificativă față de ținta de 12 milioane fixată înainte de pandemie și de cele aproximativ 10 milioane atinse în ultimii ani.
Directorul general Oliver Blume a transmis, într-un mesaj video, că este obligatorie „eliminarea capacităților excedentare”, lăsând loc pentru noi posibile închideri de fabrici.
„Contextul geopolitic s-a complicat considerabil în ultimul an”, a afirmat Blume, precizând că „perioada următoare va stabili cine va rămâne relevant în industria auto”.
Executivul nu a detaliat, totuși, strategia prin care Volkswagen intenționează să-și mențină poziția de al doilea producător auto la nivel mondial, după Toyota, în privința vânzărilor.
„Întrebările esențiale au rămas fără răspuns din partea Consiliului de Supraveghere”, a subliniat Ferdinand Dudenhöffer, șeful Center Automotive Research din Bochum. „Incertitudinea persistă.”