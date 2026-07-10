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Social· 2 min citire
Debitul Dunării la intrarea în România scade la un minim îngrijorător. Avertismentul hidrologilor
Nivel Dunăre/ Profimedia
Debitul Dunării la intrarea în țară, pe secțiunea Baziaș, va continua să scadă în următoarele zile și va atinge 1.850 metri cubi pe secundă, valoare de peste două ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
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