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Trecerea cu bacul între Zimnicea și Sviștov a fost reluată. Anunțul Poliției de Frontieră Giurgiu

FOTO: Politia de Frontieră

FOTO: Politia de Frontieră

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 16:52

Trecerea cu bacul între Zimnicea și orașul bulgar Sviștov a fost reluată joi, după o suspendare de peste 24 de ore, provocată de nivelul scăzut al apelor Dunării, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

”Reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au comunicat reluarea activității cursei de bac pe această rută, începând cu data de 9 iulie 2026, ora 14:00.

Reluarea curselor a fost posibilă ca urmare a remedierii problemelor generate de nivelul scăzut al apei și de adâncimea insuficientă a șenalului navigabil al fluviului Dunărea”, se arată într-un comunicat de presă transmis joi de ITPF Giurgiu.

Vă reamintim că circulația cu bacul a fost întreruptă miercuri, la ora 11:00, din cauza cotelor scăzute ale apelor Dunării în zonă.

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