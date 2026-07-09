Trecerea cu bacul între Zimnicea și Sviștov a fost reluată. Anunțul Poliției de Frontieră Giurgiu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 16:52

Trecerea cu bacul între Zimnicea și orașul bulgar Sviștov a fost reluată joi, după o suspendare de peste 24 de ore, provocată de nivelul scăzut al apelor Dunării, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

Distribuie articolul