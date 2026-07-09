Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Trecerea cu bacul între Zimnicea și Sviștov a fost reluată. Anunțul Poliției de Frontieră Giurgiu
FOTO: Politia de Frontieră
Trecerea cu bacul între Zimnicea și orașul bulgar Sviștov a fost reluată joi, după o suspendare de peste 24 de ore, provocată de nivelul scăzut al apelor Dunării, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.
Citește și
- 16:39UE apasă și mai tare pedala sancțiunilor împotriva traficului de migranți
- 14:44Guvernul a pus la punct mecanismul prin care șoferii cu amenzi neplătite pot rămâne cu permisul suspendat
- 14:11Intervenție de urgență în Masivul Leaota. Un cioban și-a pierdut cunoștința lângă o stână: a fost chemat elicopterul SMURD
- 13:57Moartea lui Gabi Mureșan intră în atenția anchetatorilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News