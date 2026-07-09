Instanța a amanat pronunțarea în dosarul azilelor din Bihor. Procurorii au cerut arestarea preventivă

Publicat 9 iul. 2026, 15:45 Actualizat 9 iul. 2026, 16:07

Instanța a amânat pronunțarea în dosarul azilelor din Bihor. La termenul de joi a fost prezent și șeful centrelor, Viorel Pașca, acesta ajungând cu întârziere după ce avionul cu care călătorea a avut o întârziere de aproximativ două ore. Instanța a decis un nou termen de pronunțare în acest caz, și anume luni, 12 iulie.

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