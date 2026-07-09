Cum a evitat un elev controlul la Bac, deși era bănuit că trișează. Vorbele cu care l-a pus în dificultate pe polițist

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 16:53

Un absolvent de liceu care susținea examenul de Bacalaureat într-un centru din Câmpeni, județul Alba, a rămas în sala de examen, deși era suspectat că folosește o cască minusculă pentru a copia. Nici supraveghetorii și nici polițistul chemat la fața locului nu au avut posibilitatea legală de a-l controla.

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