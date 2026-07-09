Cum a evitat un elev controlul la Bac, deși era bănuit că trișează. Vorbele cu care l-a pus în dificultate pe polițist

Un absolvent de liceu care susținea examenul de Bacalaureat într-un centru din Câmpeni, județul Alba, a rămas în sala de examen, deși era suspectat că folosește o cască minusculă pentru a copia. Nici supraveghetorii și nici polițistul chemat la fața locului nu au avut posibilitatea legală de a-l controla.
Potrivit șefului Inspectoratului Școlar Județean Alba, Cornel Sandu, incidentul a avut loc la ultima probă a examenului de Bacalaureat.
„La ultima probă a examenului de Bacalaureat, am înţeles că a fost un candidat care era suspectat că ascultă. A fost chemată şi Poliţia (...) şi candidatul respectiv i-a spus poliţistului care a venit «Domnule, nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat». Omul nu a mai pus mâna pe el, pentru că nu avea mandat. În concluzie, candidatul respectiv a rămas în sală şi a continuat proba”, a declarat Cornel Sandu, în cadrul unei conferințe de presă.
Șeful ISJ Alba vorbește despre un fenomen care se repetă
Inspectorul școlar general a precizat că nici profesorii supraveghetori nu au dreptul să îi percheziționeze pe candidați, ceea ce îngreunează depistarea tuturor tentativelor de fraudă.
Potrivit acestuia, situațiile de acest tip nu sunt izolate și reprezintă un fenomen cunoscut de mai mulți ani.
„În fiecare an, noi eliminăm candidaţi pe care-i găsim cu diverse dispozitive. Noi eliminăm undeva cam 10% din cât se elimină în ţară. (...) Este un fenomen pe care-l ştiam că se întâmplă. La noi, în general se întâmpla în zona Munţilor Apuseni. Acolo erau cei mai mulţi eliminaţi în anii trecuţi. Din punctul meu de vedere, ar trebui găsită (...) o soluţie de bruiaj local, nu ştiu. Noi facem tot ce depinde de noi. Membrii comisiilor fac tot ce pot în condiţiile date, dar este imposibil să îi depistezi pe toţi”, a spus șeful ISJ Alba.
Zeci de lucrări identice au fost eliminate în anii trecuți
Cornel Sandu a amintit și două situații din anii precedenți, când inspectoratul a eliminat din examen mai multe lucrări considerate identice.
„Cei care copiază la examene... e un fenomen pe care-l ştiam de mult. Acum vreo patru patru ani am informat Parchetul, am făcut plângere la Parchet pentru chestiunea aceasta. Noi am eliminat pe vremea când nu se corecta electronic, într-un an, peste 30 de lucrări ale judeţului Mureş, unde corectorii noştri ne-au spus că sunt lucrări identice. Metodologia ne permitea să-i eliminăm chiar dacă lucrările ajunseseră la noi. Deci, cei 32, nu a contestat nimeni, au fost eliminaţi din examen. În anul următor, acum vreo trei ani, am eliminat de la Cluj peste 20 de lucrări, tot la fel, pentru că erau lucrări identice. Toţi ne-au dat în judecată, individual. Am mers cu profesorii cu microbuzul la Cluj la Tribunal, am câştigat, au rămas lucrările eliminate”, a declarat inspectorul școlar general.
Șase candidați au fost eliminați în această sesiune
În județul Alba, rata de promovare la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie a ajuns la 81,39%, în creștere față de anul trecut, când a fost de 76,10%.
În actuala sesiune, șase candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Potrivit regulamentului, aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.