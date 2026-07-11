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Social· 1 min citire
Mobilizare de forțe în Alba pentru găsirea unui bărbat cu afecțiuni psihice dispărut dintr-un centru din Galda de Jos
Bărbat dispărut Alba
Publicat11 iul. 2026, 15:05
Actualizat11 iul. 2026, 15:06
Polițiștii, pompierii, jandarmii, salvamontiștii și voluntarii continuă căutările pentru un bărbat de 55 de ani, cu afecțiuni psihice, care a dispărut dintr-un centru din localitatea Galda de Jos. La operațiune sunt folosiți inclusiv câini de urmă.
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