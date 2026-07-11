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Mobilizare de forțe în Alba pentru găsirea unui bărbat cu afecțiuni psihice dispărut dintr-un centru din Galda de Jos

Bărbat dispărut Alba

Bărbat dispărut Alba

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 15:05
Actualizat11 iul. 2026, 15:06

Polițiștii, pompierii, jandarmii, salvamontiștii și voluntarii continuă căutările pentru un bărbat de 55 de ani, cu afecțiuni psihice, care a dispărut dintr-un centru din localitatea Galda de Jos. La operațiune sunt folosiți inclusiv câini de urmă.

Autoritățile din județul Alba au mobilizat importante forțe de intervenție pentru găsirea unui bărbat de 55 de ani, dispărut dintr-un centru din localitatea Galda de Jos.

La acțiuni participă efective din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Serviciului Public Județean Salvamont Alba, precum și voluntari.

Pentru eficientizarea căutărilor, autoritățile folosesc și câini de urmă.

Potrivit polițiștilor, dispariția a fost sesizată sâmbătă, 11 iulie 2026, după ce bărbatul instituționalizat în centrul din Galda de Jos a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

Semnalmentele bărbatului dispărut

Miheț Eugen Fănel are aproximativ 1,80 metri înălțime, cântărește în jur de 90 de kilograme, are ochii căprui și fața ovală.

La momentul dispariției, acesta purta un hanorac verde, blugi albaștri și un tricou verde cu inscripții.

Polițiștii fac apel la cetățenii care dețin informații ce ar putea conduce la găsirea bărbatului să apeleze de urgență numărul 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

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