Risc ridicat de incendii în Franța: Pompierii români au supravegheat focarele și pe timpul nopții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:02

Pompierii români detașați în sudul Franței, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, continuă intervențiile alături de autoritățile franceze pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație. În unele sectoare, echipajele au rămas peste noapte pentru a preveni reaprinderea focarelor.

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