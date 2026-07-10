Risc ridicat de incendii în Franța: Pompierii români au supravegheat focarele și pe timpul nopții

Pompierii români detașați în sudul Franței, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, continuă intervențiile alături de autoritățile franceze pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație. În unele sectoare, echipajele au rămas peste noapte pentru a preveni reaprinderea focarelor.
Pompierii români dislocați în Republica Franceză și-au continuat misiunile de sprijin în zonele afectate de incendiile de vegetație și fond forestier, acționând în mai multe sectoare repartizate de autoritățile franceze.
Pe parcursul zilei precedente, echipajele au desfășurat activități de monitorizare a suprafețelor afectate, identificare a focarelor ascunse, răcire a zonelor cu temperaturi ridicate, lichidare a eventualelor reaprinderi și securizare a perimetrelor pentru a împiedica extinderea incendiilor către zonele neafectate.
În locurile unde au fost descoperite acumulări de material combustibil sau focare active, salvatorii români au intervenit pentru eliminarea riscurilor și stabilizarea situației din teren.
Echipajele au rămas peste noapte în zonele de intervenție
Din cauza riscului ridicat de reaprindere, pompierii români au rămas peste noapte în sectoarele repartizate, monitorizând permanent evoluția situației și fiind pregătiți să intervină rapid în cazul apariției unor noi focare.
Misiunile sunt coordonate de autoritățile franceze, care stabilesc zonele de intervenție și gestionează dispozitivul operațional din teren.
Vizită din partea Centrului European de Coordonare a Situațiilor de Urgență
Modulul național specializat de stingere a incendiilor de pădure RO GFFF-V a fost vizitat de Léo Martinon, ofițer de legătură al Centrului de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență (ERCC), detașat în Franța în contextul incendiilor care afectează regiunea.
Oficialul european a discutat cu membrii echipei române și a fost informat de conducerea modulului și de ofițerul român de legătură cu privire la situația operativă, intervențiile desfășurate și modul în care pompierii români sunt integrați în dispozitivul comun de intervenție.
La finalul vizitei, reprezentantul ERCC a apreciat implicarea și profesionalismul salvatorilor români în cadrul misiunii europene.
Riscul de incendii rămâne ridicat în sudul Franței
Potrivit prognozei „Météo des forêts” pentru 10 iulie 2026, riscul producerii incendiilor de vegetație și de pădure se menține ridicat în sudul Franței.
În departamentul Pyrénées-Orientales, unde este dislocat modulul românesc, nivelul de risc este moderat (cod galben), însă în alte departamente din sudul țării sunt prognozate niveluri ridicate și foarte ridicate de pericol.
Pompierii români rămân în stare de alertă și pregătiți să intervină ori de câte ori situația o va impune, contribuind la efortul european de combatere a incendiilor de vegetație și la protejarea comunităților și a mediului.