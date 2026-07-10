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Suspect prins după vandalizarea Sinagogii Vechi din Alba Iulia. Polițiștii au făcut percheziții

Sinagoga din municipiul Alba Iulia/ Foto: alba24.ro

Sinagoga din municipiul Alba Iulia/ Foto: alba24.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 12:57

Polițiștii din Alba Iulia au identificat principalul suspect în cazul vandalizării fațadei Sinagogii Vechi din municipiul Alba Iulia cu simboluri antisemite. Este vorba despre un bărbat de 27 de ani, la locuința căruia a fost efectuată o percheziție, au transmis vineri reprezentanții IPJ Alba.

Dosar penal pentru promovarea de idei antisemite

Ancheta a început după ce fațada Sinagogii Vechi din Alba Iulia, care aparține Comunității Evreilor, a fost vandalizată cu cinci simboluri antisemite desenate cu spray, în perioada 7–8 iulie. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru promovarea în public a unor idei, concepții sau doctrine antisemite, potrivit IPJ Alba.

Percheziție la locuința principalului suspect

În urma investigațiilor, polițiștii l-au identificat pe principalul suspect, un bărbat de 27 de ani din Alba Iulia. Vineri, oamenii legii au descins la locuința acestuia, unde au efectuat o percheziție în baza unui mandat emis de Judecătoria Alba Iulia, pentru a strânge probe în anchetă.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins autorul

Vandalizarea Sinagogii „Mareh Yezekiel” a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile arată un bărbat îmbrăcat în pantaloni scurți, cu un rucsac și o șapcă roșie, care a venit dinspre strada Avram Iancu/Ardealului, a desenat simbolurile antisemite pe fațada clădirii, apoi a plecat pe același traseu.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care a fost comisă fapta, potrivit IPJ Alba.

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