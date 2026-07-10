Vizită importantă a unei delegații americane în România. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au avut întâlniri cu oficialii SUA

O delegație americană de rang înalt s-a aflat în această săptămână în România pentru o serie de întâlniri cu principalii lideri ai statului. Vizita a inclus discuții cu președintele Nicușor Dan, cu premierul demis Ilie Bolojan și cu alți oficiali de la București, pe teme considerate esențiale pentru relația dintre cele două țări.
Subsecretara de stat pentru afaceri politice a Statelor Unite, Allison Hooker, s-a aflat în această săptămână în România pentru o serie de întâlniri cu oficiali de la București. Vizita a avut loc alături de ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, după cum a transmis Ambasada Statelor Unite la București.
Întâlniri cu liderii de la București
Potrivit reprezentanței diplomatice americane, Allison Hooker a avut întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, cu consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, cu premierul demis Ilie Bolojan, precum și cu ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Vizita a fost prezentată de partea americană drept una productivă și axată pe consolidarea relației dintre cele două state.
Prioritățile discutate de delegația americană
Potrivit Ambasadei SUA, discuțiile s-au concentrat asupra unor priorități comune importante, printre care dezvoltarea economică, investițiile, securitatea regională și valorile democratice împărtășite de cele două țări.
„Săptămâna aceasta, am avut onoarea de a o găzdui pe subsecretara de stat pentru afaceri politice, Allison Hooker, cu ocazia unei vizite productive, la nivel înalt, în România.
Alături de ambasadorul Darryl Nirenberg, subsecretara Hooker a purtat discuții bilaterale esențiale cu liderii din România, întâlnindu-se cu președintele Nicușor Dan, consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și ministrul finanțelor Alexandru Nazare.
Aceste întâlniri au subliniat parteneriatul nostru strategic durabil și s-au concentrat pe priorități comune cheie, printre care creșterea economică și investițiile, securitatea regională și valorile democratice comune, în beneficiul ambelor noastre națiuni”, a transmis Ambasada Statelor Unite la București.