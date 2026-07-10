Alin Tișe îl atacă pe Bolojan: „A ajuns Mesia PNL-ului. Ce folos dacă țara este praf?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 14:16

Liderul PNL Cluj, Alin Tișe, a lansat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și a conducerii partidului. Președintele Consiliului Județean Cluj a spus că imaginea lui Bolojan a fost construită atent în ultimii ani, până în punctul în care mulți liberali au ajuns să îl vadă drept salvatorul partidului.

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