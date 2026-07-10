Alin Tișe îl atacă pe Bolojan: „A ajuns Mesia PNL-ului. Ce folos dacă țara este praf?”

Liderul PNL Cluj, Alin Tișe, a lansat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și a conducerii partidului. Președintele Consiliului Județean Cluj a spus că imaginea lui Bolojan a fost construită atent în ultimii ani, până în punctul în care mulți liberali au ajuns să îl vadă drept salvatorul partidului.
Tișe susține că o parte din liderii PNL mizează pe faptul că Ilie Bolojan ar putea duce partidul la un scor electoral foarte mare, însă consideră că această logică este greșită dacă guvernarea nu produce rezultate reale pentru oameni.
„Domnul Bolojan, de exemplu, a investit mult în imaginea dânsului și, iată, a ajuns un Mesia al PNL-ului. Pentru că oamenii care au fost lângă el tot timpul, văzând aceste sondaje, cred în continuare că domnul Bolojan va aduce partidul la 30-40%”, a declarat Tișe pentru emisiunea Off The Record.
Liderul liberal a criticat obsesia pentru procente și pentru sondaje, spunând că un scor electoral bun nu este suficient dacă țara este prost guvernată. În opinia sa, un partid aflat la putere trebuie judecat după rezultate, nu după imaginea liderilor sau după calculele interne.
„Ce folos dacă ai 20%, iar țara este praf? Ce folos că ești în partidul care este la guvernare și tot trebuie să faci alianțe?”, a afirmat liderul liberal.
Tișe acuză lipsa meritocrației în PNL
Alin Tișe a vorbit și despre felul în care sunt împărțite funcțiile în partid și în administrație. Acesta susține că organizațiile care obțin rezultate în teritoriu nu sunt întotdeauna răsplătite corect, iar deciziile depind prea mult de conducerea centrală și de relația cu liderii partidului.
Potrivit liderului PNL Cluj, premierul și echipa din conducerea partidului decid câte funcții ajung la fiecare organizație, inclusiv posturi de secretar de stat. Tișe spune că, în lipsa unor criterii clare, promovările ajung să fie influențate de apropierea față de șefii partidului, nu de competență.
„Sunt oameni în organizațiile din țară care au performanță electorală în județele lor. Apoi toate pozițiile și funcțiile pe care partidul le obține la guvernare depind de conducerea partidului și de primul-ministru. Primul-ministru este cel care stabilește, împreună cu echipa din conducere, câte funcții de secretar de stat poate avea un județ.”
„Dacă ai o relație bună cu președintele partidului și el nu are niște criterii clare, îți dă și ție un șef, un secretar de stat. Unde este meritocrația? Cam asta este la PNL și ca și la PSD”, a afirmat Tișe.
Liberalul a criticat și numirile prezentate public drept decizii bazate pe competență, deși, în opinia sa, oamenii promovați nu au mereu pregătirea necesară pentru domeniile în care ajung să lucreze. Tișe spune că partidele încearcă adesea să explice astfel de numiri în fața electoratului, chiar și atunci când argumentele nu stau în picioare.
„Până acum noi încercăm să le explicăm oamenilor că X, care a fost pus secretar de stat, a fost pus pe criterii de competență, deși are cu totul altă pregătire. E ca și cum oameni care nu au făcut în viața lor digitalizare vorbesc despre digitalizare”, a spus liderul PNL Cluj.