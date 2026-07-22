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Locale· 1 min citire
Furtunile au lovit 20 de localități din Dâmbovița, Ilfov, Prahova și București. Bilanțul IGSU -FOTO
FOTO: IGSU
Furtunile și ploile abundente au făcut prăpăd în 20 de localități din județele Dâmbovița, Ilfov și Prahova. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe, îndepărtarea copacilor doborâți și a elementelor de construcție desprinse de vânt, în urma fenomenelor meteo severe.
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