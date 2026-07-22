Un om al străzii, băgat cu forța în portbagaj și abandonat într-o zonă izolată din București. Trei tineri sunt cercetați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 15:45

Trei tineri din București sunt anchetați după ce ar fi răpit un bărbat fără adăpost, l-ar fi băgat cu forța în portbagajul unei mașini și l-ar fi abandonat într-o zonă izolată de la marginea Capitalei. Unul dintre suspecți a fost arestat preventiv.

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