Incredibil cât au plătit fanii lui Taylor Swift pe gunoaiele de la nunta ei

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 iul. 2026, 08:42

Nunta lui Taylor Swift și a lui Travis Kelce continuă să genereze reacții neașteptate. După evenimentul exclusivist desfășurat la New York, zeci de fani au plătit bani pentru obiecte aparent banale, adunate de pe străzile din apropierea locului unde a avut loc ceremonia.

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