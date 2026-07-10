Incredibil cât au plătit fanii lui Taylor Swift pe gunoaiele de la nunta ei

Nunta lui Taylor Swift și a lui Travis Kelce continuă să genereze reacții neașteptate. După evenimentul exclusivist desfășurat la New York, zeci de fani au plătit bani pentru obiecte aparent banale, adunate de pe străzile din apropierea locului unde a avut loc ceremonia.
Mai multe obiecte găsite în apropierea locului unde artista și Travis Kelce și-au organizat nunta au fost scoase la vânzare și s-au epuizat în mai puțin de o zi. În spatele inițiativei se află artistul newyorkez Justin Gignac, care, la scurt timp după ceremonie, a adunat diferite deșeuri de pe străzile din jurul Madison Square Garden, locul unde s-a desfășurat evenimentul privat la care au participat sute de invitați celebri.
Printre obiectele scoase la vânzare s-au numărat capace de sticle de apă, paie, tacâmuri de unică folosință, benzi de delimitare ale poliției și chiar o cască audio. Fiecare dintre ele a fost introdus într-un cub transparent din plastic, semnat de artist, și prezentat drept o „sculptură”.
Prețul unui astfel de suvenir a fost de 25 de dolari, iar toate cele 50 de obiecte disponibile au fost cumpărate în mai puțin de 24 de ore.
Justin Gignac a declarat că, în urma vânzării, a încasat aproximativ 1.250 de dolari și ia în calcul să ofere spre vânzare și alte obiecte similare. „Încerc să imortalizez momente marcante din viața culturală newyorkeză, iar acesta mi s-a părut a fi unul dintre ele. Ideea este pur și simplu să păstrez o mică capsulă a timpului de la acel moment”, a explicat artistul pentru AFP.
Acesta a precizat că proiectul a atras numeroși admiratori ai cântăreței, interesați să dețină măcar un obiect care are o legătură, fie și indirectă, cu unul dintre cele mai mediatizate evenimente ale anului. Justin Gignac este cunoscut pentru proiectul său New York City Garbage, prin care transformă obiecte recuperate de pe străzile orașului în suveniruri artistice.
Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce a avut loc săptămâna trecută, într-un cadru extrem de discret, departe de ochii presei și ai publicului. La eveniment au participat aproximativ o mie de invitați.