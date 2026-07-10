„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Avertismentul doctorilor după suspiciunea unei infecții cu Legionella în București

O angajată a Metrorex a ajuns în stare gravă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București, după ce a dezvoltat o formă severă de pneumonie. Medicii iau în calcul posibilitatea unei infecții cu bacteria Legionella pneumophila, iar suspiciunile au apărut la scurt timp după inundațiile care au afectat mai multe stații de metrou din Capitală săptămâna trecută.
Pacienta este intubată și se află sub monitorizare medicală strictă. Situația sa este complicată de existența mai multor afecțiuni asociate, femeia suferind de diabet, obezitate și insuficiență cardiacă, factori care pot agrava evoluția unei astfel de infecții.
Metrorex nu poate spune dacă infectarea s-a produs la locul de muncă
Deocamdată, nu există o confirmare oficială că bacteria ar fi prezentă în rețeaua de metrou. Reprezentanții Metrorex au transmis că nu pot preciza dacă angajata s-a infectat în timpul activității profesionale sau în altă parte, mai ales în lipsa unei anchete epidemiologice.
Cazul a atras atenția și pentru că a apărut la scurt timp după inundațiile care au provocat probleme în mai multe stații subterane din București. În condițiile în care bacteria Legionella se transmite prin inhalarea de aerosoli contaminați și se dezvoltă în medii umede, a apărut ipoteza că apa acumulată în anumite zone ar fi putut crea condiții favorabile pentru proliferarea acesteia.
Beatrice Mahler recomandă prudență pentru persoanele vulnerabile
Conf. dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din București, a explicat pentru Adevărul că nu toate persoanele expuse la această bacterie dezvoltă forme grave de boală. Cele mai expuse riscului sunt persoanele care au deja alte probleme de sănătate sau un sistem imunitar slăbit.
„Este important de reținut că nu toate persoanele expuse se îmbolnăvesc, ci doar cele cu imunitate scăzută sau cu comorbidități asociate, iar multe trec prin infecție ca printr-o gripă ușoară, gestionând-o cu tratament simptomatic”, a transmis conf. dr. Beatrice Mahler.
Medicul a arătat că, în cazul pacientei internate în stare gravă, existența diabetului, obezității și a insuficienței cardiace poate explica evoluția severă a bolii.
Pentru persoanele care suferă de afecțiuni respiratorii cronice sau care sunt mai sensibile la umezeală și mucegai, recomandările sunt mai stricte.
„Pentru cei vulnerabili, recomandarea generală este să își utilizeze medicamentele riguros, să aibă la ei medicamentele de urgență atunci când se află în zone cu risc respirator și să evite, pe cât posibil, locurile aglomerate sau umede, precum metroul, dacă deplasarea nu este absolut necesară”, a subliniat medicul.
Ancheta epidemiologică este considerată esențială
Potrivit lui Beatrice Mahler, primul pas pentru a lămuri dacă există sau nu o legătură între acest caz și metroul din București este realizarea unei anchete epidemiologice riguroase.
„Atunci când există suspiciunea unei infecții cu Legionella, este esențial să se realizeze o anchetă epidemiologică riguroasă, deoarece trebuie evaluat cu atenție unde și-a petrecut persoana respectivă timpul în săptămâna sau cele două săptămâni dinaintea îmbolnăvirii, pentru că sursa contaminării nu este neapărat aceeași în toate cazurile”, a transmis Beatrice Mahler.
Medicul a explicat și mecanismul prin care bacteria poate ajunge în organism. Legionella se dezvoltă în anumite condiții de temperatură și umiditate și ajunge în plămâni prin inhalarea unor particule fine de apă contaminată.
„Bacteria Legionella are nevoie, pentru a se dezvolta, de un mediu umed și de o temperatură ridicată, în jur de 25 până la 30 de grade Celsius, iar infecția ajunge în plămâni prin aerosolizare, adică prin inhalarea unor particule fine de apă, cum se întâmplă atunci când aerul condiționat aspiră aerul și creează un flux care poate favoriza transmiterea”, a precizat conf. dr. Beatrice Mahler.
Ce spune medicul despre legătura cu inundațiile de la metrou
Pneumologul consideră că asocierea directă dintre inundațiile din stațiile de metrou și apariția unei infecții cu Legionella este, totuși, puțin probabilă.
„În ceea ce privește posibila legătură dintre Legionella și inundații, literatura de specialitate nu indică o astfel de asociere; bacteria nu se dezvoltă în mod uzual în apele stătătoare, ci mai degrabă în instalațiile de aer condiționat, în căzile de hidromasaj, în filtre și în zonele unde apa stagnează și permite creșterea, dar nu în conductele prin care apa curge constant”, a explicat Beatrice Mahler.
Ce este boala legionarilor
Boala legionarilor reprezintă o formă gravă de infecție pulmonară provocată de bacteria Legionella pneumophila. Aceasta a fost identificată pentru prima dată în anul 1976.
Bacteria se găsește în mod natural în apa dulce, însă poate deveni periculoasă atunci când se multiplică în sisteme artificiale de apă, precum marile instalații de climatizare, turnurile de răcire, dușurile, fântânile decorative sau jacuzzi-urile.
Transmiterea are loc prin inhalarea aerosolilor contaminați și, cu foarte rare excepții, boala nu se transmite de la o persoană la alta. Printre simptomele caracteristice se numără febra ridicată, tusea, dificultățile de respirație și durerile musculare, iar în formele severe poate apărea insuficiența respiratorie.
Există și o variantă mai ușoară a infecției, cunoscută sub numele de febra Pontiac, care, de regulă, se vindecă fără tratament specific.