„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Avertismentul doctorilor după suspiciunea unei infecții cu Legionella în București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:17

O angajată a Metrorex a ajuns în stare gravă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București, după ce a dezvoltat o formă severă de pneumonie. Medicii iau în calcul posibilitatea unei infecții cu bacteria Legionella pneumophila, iar suspiciunile au apărut la scurt timp după inundațiile care au afectat mai multe stații de metrou din Capitală săptămâna trecută.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre boalametrouinfectielegionella