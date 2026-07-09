Noua corvetă 'Contraamiral August Roman' - 261 sosește vineri în Portul Militar Constanța. Anunțul MApN-FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 iul. 2026, 22:36

Cea mai nouă corvetă din dotarea Forțelor Navale Române, 'Contraamiral August Roman' - 261, va ajunge vineri în Portul Militar Constanța, potrivit unui anunț al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

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