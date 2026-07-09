Noua corvetă 'Contraamiral August Roman' - 261 sosește vineri în Portul Militar Constanța. Anunțul MApN-FOTO

Cea mai nouă corvetă din dotarea Forțelor Navale Române, 'Contraamiral August Roman' - 261, va ajunge vineri în Portul Militar Constanța, potrivit unui anunț al Ministerului Apărării Naționale (MApN).
Întâlnire simbolică cu Fregata 'Regele Ferdinand'
”Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc în Marea Neagră, unde noua corvetă a Forțelor Navale Române, 'Contraamiral August Roman' - 261, aflată în marșul de dislocare către Constanța, s-a întâlnit pentru prima dată cu Fregata 'Regele Ferdinand' - 221. Cele două nave militare și-au acordat tradiționalul salut marinăresc, marcând astfel prima interacțiune a celei mai noi nave de luptă a Forțelor Navale cu o fregată de tip T 22 R”, a transmis Ministerului Apărării, într-o postare pe Facebook.
Potrivit reprezentanților MApN, acest eveniment simbolizează integrarea noii corvete în structurile operaționale ale Forțelor Navale Române și deschide un nou capitol în procesul de modernizare a Flotei.
”În tradiția marinărească, salutul dintre două nave militare nu este doar un gest de curtoazie, ci unul de respect și recunoaștere între echipaje”, precizează sursa citată.
Fregata 'Regele Ferdinand' este una dintre navele cu cea mai bogată experiență operațională și cu numeroase misiuni și operații NATO și UE executate, iar în această perioadă participă la Exercițiul multinațional BREEZE 2026, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei.
Interacțiunea dintre fregata veterană a teatrelor de operații și cea mai nouă corvetă a reprezentat, de asemenea, și prima secvență de instruire a Corvetei 'Contraamiral August Roman' - 261 în comun cu o navă aparținând Forțelor Navale Române.
Cea mai nouă și modernă platformă navală din dotarea Forţelor Navale Române
Sosirea navei în portul militar este programată entru vineri, după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară.
Corveta, construită în Turcia și intrată oficial în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie, reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală din dotarea Forțelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin, informează MApN.