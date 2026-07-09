Măsuri radicale. Sindicatele cer stoparea muncii în perioadele de caniculă extremă

Munca în condiții de caniculă devine o problemă de viață și de moarte în Europa. Presate de o vară toridă care continuă să sufoce continentul, marile confederații sindicale cer modificarea legislației muncii. Scopul este crearea unui scut legal care să le permită angajaților oprirea lucrului atunci când temperaturile devin periculoase pentru sănătate.
Pentru a stopa numărul uriaș de îmbolnăviri și decese de la locul de muncă, organizațiile sindicale internaționale solicită introducerea unui set complet de reguli de protecție, notează publicația The Guardian. Revendicările nu mai vizează simple recomandări, ci obligații legale clare pentru patronate.
Printre cererile principale se numără stabilirea unor limite termice maxime dincolo de care munca devine ilegală, introducerea unor pauze obligatorii pe parcursul orelor critice, garantarea accesului permanent la umbră și apă potabilă, precum și flexibilizarea sau decalarea programului de lucru pentru a evita intervalele cu radiații extreme.
Conform analizelor oficiale, stresul termic de la locul de muncă provoacă anual cel puțin 230 de decese profesionale pe continentul european, însă specialiștii avertizează că bilanțul din acest an riscă să fie mult mai sever. „Schimbarea climatică nu mai este o problemă de mediu îndepărtată, ci un risc zilnic pentru sănătatea și securitatea în muncă”, a tras un semnal de alarmă Enrico Somaglia, secretar general al Federației Europene a Sindicatelor din Sectoarele Alimentar, Agricultură și Turism (Effat).
Planul concret: Oprirea totală a activității între 30°C și 32,5°C
Planul strategic propus de reprezentanții angajaților este construit în jurul unor praguri matematice stricte, calculate în funcție de indicele combinat de temperatură și umiditate, dar și de specificul efortului fizic depus.
Propunerile aflate pe masa legislatorilor includ:
Stoparea totală a activității: Obligația de a opri complet lucrul în momentul în care indicii termici depășesc praguri cuprinse între 30°C și 32,5°C.
Sancțiuni drastice: Aplicarea unor măsuri punitive „proporționale și descurajante” pentru companiile care ignoră avertismentele și pun în pericol viața salariaților.
La nivel regional, Congresul Sindical britanic (TUC) plasează ștacheta și mai jos: cere reducerea obligatorie a temperaturilor în spațiile închise de birouri sau fabrici dacă acestea trec de 24°C, precum și dreptul legal al angajatului de a refuza munca la 30°C (sau chiar la 27°C în cazul sectoarelor care implică activități grele sau solicitante). Cu toate că demersul este susținut puternic de europarlamentari și grupuri ecologiste, unificarea legislației la nivelul UE s-ar putea lovi de opoziția unor miniștri ai muncii din statele membre, care fac lobby pentru menținerea unor recomandări opționale în detrimentul unor legi restrictive.
Ofensiva sindicatelor nu este deloc întâmplătoare, ci coincide cu o realitate climatică de coșmar. Europa de Vest traversează cel mai fierbinte debut de vară monitorizat vreodată. Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene a confirmat oficial că luna iunie a fost marcată de temperaturi cu 3,06°C mai mari decât media istorică recentă a regiunii.
Efectele deșertificării și ale valurilor repetate de căldură lovesc deopotrivă angajații din prima linie și comunitățile locale. Datele statistice oferite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sunt înfiorătoare: aproximativ 200.000 de oameni și-au pierdut viața în Europa din cauza caniculei severe pe parcursul ultimilor patru ani.
În acest context critic, experții în urbanism și mediu avertizează că modificarea legilor muncii trebuie dublată urgent de o regândire a infrastructurii orașelor. Plantarea masivă de arbori, modernizarea sistemelor de climatizare industrială și amenajarea unor centre publice de răcorire sunt vitale. Studiile de specialitate demonstrează că zonele urbane care beneficiază de o vegetație bogată și de o planificare inteligentă pot înregistra temperaturi cu până la 4°C mai scăzute în zilele de caniculă, devenind un adevărat refugiu pentru cetățeni.