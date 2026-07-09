După explozia scandalului, Guvernul alocă 20 de milioane de lei pentru bătrânii relocați din Bihor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 iul. 2026, 20:32

Autoritățile de la București continuă să funcționeze pe principiul „reparăm după ce se strică”. La zile bune de la scandalurile care au zguduit sistemul de asistență socială, executivul a aprobat în sfârșit alocarea a 20 de milioane de lei pentru îngrijirea celor peste 400 de persoane vulnerabile mutate în regim de urgență din județul Bihor. Deși oficialii își asumă decizia ca pe o promisiune îndeplinită cu succes, măsura financiară vine doar ca o reacție tardivă la un eșec sistemic major, menit să acopere traumele unor oameni plimbați între centre din cauza lipsei de controale și prevenție.

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