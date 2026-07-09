CCR: Sporul de 15% pentru persoanele cu handicap nu se mai include în plafonul salarial

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un articol din Legea salarizării din 2017 care interzicea ca veniturile funcționarilor publici să depășească indemnizația viceprimarului sau a vicepreședintelui de consiliu județean. Judecătorii au stabilit că includerea sporului de handicap de 15% în acest plafon salarial reprezintă o discriminare și încalcă direct dreptul fundamental la egalitate de șanse, privându-i pe angajații cu dizabilități de un drept compensatoriu legal.
Curtea Constituțională a României a pus capăt unei anomalii legislative care afecta direct veniturile angajaților cu dizabilități din administrația publică locală. Judecătorii constituționali au admis o excepție de neconstituționalitate referitoare la un articol intens disputat din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Problema centrală identificată de Curte vizează modul în care era calculat „nivelul veniturilor salariale” pentru funcționarii publici și personalul contractual din primării, consilii județene și instituțiile subordonate acestora. Până acum, legea bloca aceste venituri, interzicându-le să depășească indemnizația lunară a viceprimarului sau a vicepreședintelui de consiliu județean. CCR a stabilit însă că acest plafon rigid devenea abuziv în momentul în care înghițea și sporul de 15% cuvenit persoanelor cu handicap, anulând practic un drept de protecție socială garantat prin lege.
De ce a considerat Curtea că se încalcă principiul egalității în drepturi
Analiza magistraților a pornit de la o realitate evidentă: aplicarea uniformă a plafonului salarial crea o discriminare profundă chiar între persoanele aflate în aceeași situație vulnerabilă. Concret, un angajat cu dizabilități care avea un salariu de bază mai mic apuca să beneficieze de sporul de handicap de 15%, în timp ce un coleg cu același grad de handicap, dar cu un salariu de bază mai mare, își vedea sporul tăiat total sau parțial doar pentru că suma totală ar fi depășit indemnizația viceprimarului.
Curtea a reținut că această diferență de tratament financiar nu are nicio justificare obiectivă sau rezonabilă. În loc să compenseze un dezavantaj fizic sau psihic – așa cum a fost gândit inițial de legislator –, textul de lege transforma sporul într-o simplă cifră fictivă pe hârtie. Acest mecanism de calcul încălca direct articolul 16 alineatul (1) din Constituția României, introducând o discriminare pe criteriul nivelului veniturilor.
Efectele practice: Cum se vor recalcula salariile în primării și consilii județene
Fiind definitivă și general obligatorie, hotărârea CCR impune o schimbare radicală și imediată de optică în toate instituțiile publice locale din țară. Imediat ce decizia va fi publicată în Monitorul Oficial, modul de salarizare pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat se va modifica radical, generând trei efecte majore:
Plata în afara plafonului: Sporul de 15% nu mai poate fi inclus în calculul limitei maxime. El se va adăuga separat, peste indemnizația de referință a viceprimarului sau vicepreședintelui de consiliu.
Recunoașterea protecției sociale: Statul restabilește rolul compensatoriu al acestui stimulent, asigurându-se că banii ajung efectiv în buzunarul beneficiarilor și nu mai sunt blocați de bariere administrative.
Obligația de recalculare: Toate departamentele de resurse umane și contabilitate din administrația locală sunt forțate prin lege să își revizuiască grilele de plată și să alinieze veniturile angajaților vizați la noile standarde constituționale.
Prin acest verdict, instanța constituțională a subliniat că nicio rațiune de ordin bugetar sau administrativ nu poate goli de conținut drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități și obligația statului de a le asigura o integrare reală și echitabilă.