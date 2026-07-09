Peste 8 din 10 români au pierdut timp la cozi în ultimul an: Noul studiu care arată că statul a rămas blocat în epoca dosarului cu șină

Publicat 9 iul. 2026, 23:24 Actualizat 9 iul. 2026, 23:28

Birocrația românească rămâne blocată în trecut, în ciuda promisiunilor de digitalizare. O cercetare masivă realizată de Centrul de Formare APSAP pe un eșantion de peste 3.300 de persoane relevă că peste 80% dintre români au fost obligați să piardă timp la cozi în ultimul an. Mai mult, jumătate dintre cetățeni cataloghează interacțiunea cu funcționarii statului drept una mediocră, reclamând că sistemul este guvernat în continuare de logica restrictivă a celebrului „dosar cu șină”.

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