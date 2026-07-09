Peste 8 din 10 români au pierdut timp la cozi în ultimul an: Noul studiu care arată că statul a rămas blocat în epoca dosarului cu șină

Birocrația românească rămâne blocată în trecut, în ciuda promisiunilor de digitalizare. O cercetare masivă realizată de Centrul de Formare APSAP pe un eșantion de peste 3.300 de persoane relevă că peste 80% dintre români au fost obligați să piardă timp la cozi în ultimul an. Mai mult, jumătate dintre cetățeni cataloghează interacțiunea cu funcționarii statului drept una mediocră, reclamând că sistemul este guvernat în continuare de logica restrictivă a celebrului „dosar cu șină”.
Interacțiunea românilor cu instituțiile statului a depășit faza critică, însă se menține într-o zonă gri a ineficienței. O cercetare sociologică amplă, desfășurată în perioada august 2025 – iunie 2026 de Centrul de Formare APSAP, arată că serviciile publice din România nu mai sunt percepute de majoritatea cetățenilor drept un dezastru absolut. Cu toate acestea, aproape jumătate dintre participanții la studiu cataloghează experiența lor ca fiind una pur mediocră.
Concluziile raportului indică faptul că drumurile repetate, hârțogăria și timpul pierdut la ghișee rămân constante în viața de zi cu zi. Bogdan-Costin Fârşirotu, preşedintele Centrului de Formare APSAP, atrage atenția că mediocritatea nu poate reprezenta un obiectiv pentru un stat modern: „Cetăţeanul nu ar trebui să fie mulţumit doar pentru că «a mers şi aşa», ci să simtă că instituţia publică îi respectă timpul, drepturile şi demnitatea”.
Calvarul așteptării: Peste 80% dintre cetățeni s-au confruntat cu cozile în ultimul an
Statistica cozilor din instituțiile românești rămâne alarmantă. Întrebați cât de des sunt nevoiți să aștepte pentru a obține autorizații, permise, acte de identitate, servicii medicale sau pentru a-și plăti taxele, respondenții au oferit procente grăitoare:
18,1% sunt obligați să stea la coadă de fiecare dată.
29,7% pierd timp în așteptare de cele mai multe ori.
33,9% se confruntă cu cozi în mod ocazional.
Adunând aceste date, rezultă că un procent masiv de 81,7% dintre români a trecut prin experiența frustrantă a cozilor în ultimele 12 luni. În contrapondere, doar un procent redus de 13,6% susține că întâmpină rar astfel de blocaje. Autorii cercetării subliniază că, în evaluarea generală a unei instituții, timpul irosit contează la fel de mult ca obținerea serviciului în sine.
Studiul a evaluat și supraviețuirea mentalității birocratice tradiționale, cerându-le participanților să noteze, pe o scară de la 1 la 5, măsura în care statul funcționează încă după logica restrictivă a „dosarului cu șină”.
Rezultatele arată un acord profund cu această afirmație: 26,7% dintre cei chestionați au acordat nota maximă (5), în timp ce 25,1% au oferit nota 4. Acest lucru înseamnă că 51,8% dintre români consideră că birocrația clasică este încă la putere. De asemenea, 36,5% s-au poziționat neutru (nota 3), în timp ce doar 11,7% au respins ideea, acordând note minime de 1 și 2.
Conducerea APSAP explică faptul că acest concept a devenit o metaforă a unei administrații lente și neîncrezătoare în propriile sisteme. Adevărata transformare digitală presupune ca statul să nu îi mai solicite cetățeanului documente sau informații pe care le deține deja în bazele sale de date interne.
Metodologia cercetării: Profilul participanților și rolul formării profesionale
Cercetarea a analizat percepția pe un eșantion generos de 3.308 respondenți din toate regiunile geografice ale României, colectarea datelor fiind realizată prin platforme online. Din punct de vedere regional, polul de interes a fost reprezentat de zona București-Ilfov (31,7%), urmată de regiunile Nord-Est (12,8%), Sud-Est (11,1%), Nord-Vest (11%) și Sud-Muntenia (10,8%).
Majoritatea celor intervievați (81,5%) provin din mediul urban, o realitate influențată direct de dinamica pieței muncii și de nevoia de actualizare rapidă a competențelor în marile centre urbane. În contextul unei economii instabile, marcată de taxe mari și costuri în creștere, cursul de perfecționare nu mai este văzut ca un simplu accesoriu, ci ca o armă de auto-protecție pe piața muncii.
Centrul de Formare APSAP, instituția care a generat acest studiu, are o vechime de peste două decenii în sectorul educațional din România, cumulând o comunitate de peste 250.000 de participanți de-a lungul întregii sale activități.