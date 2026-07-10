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Social· 2 min citire
Vremea se schimbă radical după furtuni. Meteorologii anunță temperaturi de până la 34 de grade
Publicat10 iul. 2026, 08:18
Actualizat10 iul. 2026, 08:55
SursăRealitatea PLUS
Vreme frumoasă după ce furtunile au măturat țara. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie după ploile torențiale.
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