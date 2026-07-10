Incendiu într-o garsonieră din Giurgiu. 20 de persoane s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață într-o garsonieră aflată la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Giurgiu. Aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat din cauza fumului dens, iar proprietara locuinței, o femeie de 78 de ani, a fost salvată de pompieri și monitorizată de echipajul SMURD.
Fumul gros a alertat locatarii
Incendiul a izbucnit într-o garsonieră situată la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Negru Vodă. Fumul dens care a inundat casa scării i-a determinat pe vecini să sune de urgență la 112.
Incendiu Giurgiu/Sursa foto: ISU Giurgiu
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și echipaje de poliție.
Proprietara locuinței a fost evacuată în siguranță
La sosirea echipajelor, incendiul se afla în fază incipientă și se manifesta în dormitorul garsonierei, fiind însoțit de degajări importante de fum. Din primele informații, în interiorul locuinței se afla proprietara, o femeie în vârstă de 78 de ani, care a fost evacuată de pompieri și preluată de paramedicii SMURD. De asemenea, o vecină care a inhalat fum a primit îngrijiri medicale la fața locului. Ambele femei au fost monitorizate și au refuzat ulterior transportul la spital.
Incendiu Giurgiu/Sursa foto: ISU Giurgiu
20 de persoane s-au autoevacuat din bloc
Din cauza fumului care s-a răspândit pe casa scării, aproximativ 20 de locatari au ieșit din imobil. O parte s-au autoevacuat imediat ce au observat fumul, iar alții au părăsit apartamentele la recomandarea pompierilor, care au verificat întregul bloc. După stingerea incendiului, echipele de intervenție au ventilat casa scării timp de aproximativ 30 de minute, pentru eliminarea fumului și a gazelor toxice.
I ncendiu Giurgiu/Sursa foto: ISU Giurgiu
Flăcările au provocat pagube în dormitorul garsonierei, afectând mobilierul și bunurile din încăpere. Restul apartamentului și locuințele învecinate nu au suferit însă distrugeri importante.
Potrivit concluziilor preliminare ale pompierilor, incendiul ar fi fost provocat de o candelă lăsată nesupravegheată. Flacăra ar fi aprins materiale combustibile aflate în apropiere, generând incendiul și degajările de fum.
Recomandările pompierilor
Autoritățile reamintesc populației că instalarea unui detector de fum în locuință poate contribui la salvarea de vieți, oferind timp suplimentar pentru evacuare în cazul producerii unui incendiu.
Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor producerii incendiului.