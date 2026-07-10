Incendiu într-o garsonieră din Giurgiu. 20 de persoane s-au autoevacuat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:11

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață într-o garsonieră aflată la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Giurgiu. Aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat din cauza fumului dens, iar proprietara locuinței, o femeie de 78 de ani, a fost salvată de pompieri și monitorizată de echipajul SMURD.

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