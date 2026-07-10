Accident grav în Vrancea: Microbuz cu 11 persoane, răsturnat pe DN2-E85. Planul Roșu de Intervenție, activat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 07:08

Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat vineri dimineață pe DN2-E85, în localitatea Cotești, județul Vrancea. Cinci persoane au fost rănite, iar trei au ajuns la spital. ISU Vrancea a activat Planul Roșu de Intervenție.

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