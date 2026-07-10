O destinație turistică iubită de români dublează taxa de turism. Hotelierii se tem că numărul vizitatorilor va scădea

Publicat 10 iul. 2026, 09:26 Sursă Agerpres

După ce a înregistrat un număr record de vizitatori, capitala Austriei a decis să dubleze taxa turistică pentru a crește contribuțiile vizitatorilor la finanțarea sa, dar hotelierii se tem că asta va 'ucide vaca de muls' a turismului.

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